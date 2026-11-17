Cambierà temporaneamente la circolazione lungo la S.P. 162/q di Ponte Inganno – Acquedolci per consentire la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile in corrispondenza di via Castello. Il provvedimento, richiesto dal Comune di Acquedolci alla Città Metropolitana di Messina, prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione, con contestuale restringimento della carreggiata, nel tratto compreso tra il km 2+076 e il km 2+046. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 19 novembre 2026 e resteranno valide fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, fino al completamento dei lavori. Contestualmente, è revocata l’Ordinanza n. 47 del 22 settembre 2026, sostituita dal nuovo provvedimento, adottato in relazione alle esigenze operative del cantiere.