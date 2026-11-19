Cambia temporaneamente la viabilità sulla S.P. 126 di Librizzi, dove sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per consentire lo svolgimento di interventi che interesseranno un tratto della carreggiata. Il provvedimento, adottato dalla Città Metropolitana di Messina su richiesta del Comune di Librizzi, entrerà in vigore il 23 novembre e resterà operativo fino al 23 dicembre 2026. La limitazione riguarderà il tratto compreso tra il km 5+800 e il km 5+900, all’interno del territorio comunale. I lavori comporteranno un restringimento della sede stradale incompatibile con il mantenimento del doppio senso di circolazione.

Da qui la necessità di introdurre una regolamentazione temporanea del traffico attraverso un impianto semaforico, così da consentire il transito alternato dei veicoli e garantire, al contempo, la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze impegnate nel cantiere. Per gli automobilisti sarà quindi necessario prestare attenzione alla segnaletica e rispettare le indicazioni dell’impianto semaforico per tutta la durata degli interventi.