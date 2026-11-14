Messina, cambia la viabilità al Policlinico AOU G. Martino: divieti di transito e nuove regole per gli accessi dal 16 novembre

“Informiamo i cittadini che sono in corso all’interno dell’AOU G. Martino di Messina alcuni lavori per il rinnovamento degli impianti che regolano i varchi di accesso e uscita. Al fine di regolare il flusso dei veicoli e soprattutto facilitare l’accesso delle ambulanze, dopo una riunione con il Dipartimento Servizi Manutentivi e servizi Mobilità Urbana, sono state disposte alcune limitazioni che saranno in vigore da lunedì 16 Novembre al 4 dicembre ad eccezione dei sabati e delle domeniche“. È quanto si legge in una nota stampa dell’AOU G. Martino di Messina.

“Viene istituito dalle ore 07,00 alle ore 15,00, il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli di pronto soccorso, in servizio di emergenza e dei residenti, in via Consolare Valeria nel tratto compreso tra il viale Gazzi e la via Don Luigi Sturzo. Inoltre il varco di accesso del Policlinico di viale Gazzi attualmente riservato ai veicoli di pronto soccorso (ambulanze), sarà destinato esclusivamente per l’ingresso dei veicoli degli utenti muniti di abbonamento al servizio parcheggi.

La Polizia Municipale presidierà l’ingresso principale del Policlinico in corrispondenza del Pronto Soccorso Generale di via Consolare Valeria dalle 07,00 alle 09,30 e presso l’uscita alta di viale Gazzi dalle ore 12,30 alle ore 15,30“, conclude la comunicazione della struttura ospedaliera peloritana.