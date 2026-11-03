Messina, cambia il volto del waterfront: via alla demolizione degli ex Silos-Granai, nascerà una terrazza panoramica sullo Stretto

Il waterfront di Messina si prepara a cambiare volto con un nuovo intervento di riqualificazione dell’area affacciata sullo Stretto. Dopo l’abbattimento dell’ex Casa del Portuale, degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico, prende avvio una nuova fase del progetto con la demolizione degli ex Silos-Granai. Ad annunciarlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, che illustra l’obiettivo dell’intervento: trasformare uno spazio rimasto dismesso per anni in un’area pubblica accessibile ai cittadini, attraverso la realizzazione di una terrazza panoramica con affaccio sullo Stretto di Messina.

Waterfront di Messina, demolizione degli ex Silos-Granai e nuova terrazza sul mare

Il progetto è finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 e punta a recuperare un’area del fronte mare cittadino, destinandola alla fruizione pubblica. La demolizione degli ex Silos-Granai rappresenta un ulteriore passaggio del percorso già avviato con la rimozione di altre strutture presenti nell’area portuale, tra cui l’ex Casa del Portuale, gli ex Magazzini Generali e l’ex Mercato Ittico. Al posto degli edifici dismessi, l’obiettivo è creare un nuovo spazio di incontro e aggregazione, caratterizzato da una terrazza panoramica aperta alla città e affacciata sul mare.

Basile: “restituiamo alla città un nuovo rapporto con il mare”

Il sindaco Federico Basile sottolinea il significato dell’intervento per la trasformazione del waterfront messinese. “Il waterfront di Messina cambia volto. Dopo l’abbattimento dell’ex Casa del Portuale, degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico, prende avvio una nuova fase con la demolizione degli ex Silos-Granai. L’obiettivo del progetto, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, è la realizzazione di una terrazza panoramica aperta alla città, un nuovo spazio pubblico con affaccio sullo Stretto. Un’area per anni dismessa si prepara così a diventare un luogo di incontro e fruizione pubblica, restituendo a Messina un nuovo rapporto con il mare”, afferma Basile.