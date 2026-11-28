“Non è più tollerabile che i cittadini debbano convivere ciclicamente con la fuoriuscita di liquami e con disagi igienico-sanitari ormai diventati ordinari. Basta con gli interventi tampone: rattoppare o intervenire solo sull’emergenza significa non risolvere mai il problema alla radice e continuare a esporre i quartieri agli stessi problemi”. Lo dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, tornando a denunciare le criticità legate alla rete fognaria e alle ripetute perdite di reflui sul territorio.

“Le segnalazioni che arrivano dai cittadini – prosegue l’esponente di FdI– riguardano quasi sempre gli stessi tratti, con criticità che si ripresentano puntualmente nel tempo. Basta citare alcuni esempi emblematici: via La Rocca a Camaro San Paolo, via Annibale a Camaro Superiore, via Roccadura a Cumia, l’area tra via Ernesto Cianciolo e via Cumia a Bordonaro e via Molino San Luigi. Strade dove il problema non è un episodio isolato, ma una condizione che torna a colpire chi ci abita e chi le attraversa“.

Oltre al disagio quotidiano e alle evidenti ricadute sul decoro e sull’igiene pubblica, Cacciotto solleva un tema di efficienza e gestione delle risorse economiche: “al di là del fatto che i semplici interventi tampone non risolvono mai definitivamente le criticità, resta una domanda legittima e necessaria: quanto si spende complessivamente per rincorrere continuamente le stesse emergenze? Sommare interventi ripetuti sugli stessi punti rischia di tradursi in uno spreco di risorse pubbliche, senza garantire una soluzione duratura”.

Cacciotto chiede e si augura pertanto un cambio di passo deciso nella gestione e nella manutenzione della rete: “occorrono verifiche approfondite sulle cause strutturali di questi sversamenti ciclici ed una programmazione risolutiva degli interventi“.