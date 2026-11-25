“Autobus insufficienti rispetto al numero di passeggeri, ritardi all’ingresso delle scuole e studenti costretti a viaggiare nella direzione opposta pur di riuscire a salire a bordo. Sono le criticità segnalate sulla linea 13 dell’ATM di Messina, che collega il popoloso quartiere di Camaro San Paolo con il resto della città”. A sollevare la questione, attraverso una nota congiunta, sono il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, e il consigliere di FdI della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, che hanno raccolto le numerose segnalazioni dei genitori. “Il servizio della linea 13 dell’ATM, fondamentale per collegare il popoloso quartiere di Camaro San Paolo con il resto della città, sta creando enormi disagi all’utenza e in particolare alle famiglie degli studenti”, denunciano i due consiglieri.

Messina, i disagi sulla linea 13 e le difficoltà degli studenti

Secondo quanto riferito dagli esponenti di Fratelli d’Italia, le criticità si registrano sin dall’inizio dell’anno scolastico e riguardano sia la puntualità delle corse sia la capienza degli autobus utilizzati sulla tratta. “Dall’inizio dell’anno scolastico – spiegano i due esponenti di FdI – i passaggi dei mezzi non hanno mai garantito la necessaria puntualità, causando continui e gravi ritardi all’ingresso degli istituti scolastici. A questo si aggiunge il problema cronico delle dimensioni dei bus impiegati sulla tratta: spesso si tratta di vetture troppo piccole rispetto al reale bacino d’utenza. Una situazione paradossale che costringe molti ragazzi a prendere l’autobus addirittura nella direzione opposta, in salita verso il capolinea, pur di riuscire a salire a bordo e trovare un posto”.

Gioveni e Cacciotto chiedono un confronto con ATM

I due consiglieri, pur riconoscendo i progressi compiuti negli ultimi anni dal trasporto pubblico locale, contestano la gestione delle criticità quotidiane del quartiere da parte dell’Azienda Trasporti. “Nonostante le diverse rimostranze già sollevate dai cittadini, l’ATM continua a far finta di nulla. Se da un lato è innegabile che negli ultimi anni il trasporto pubblico locale abbia registrato dei passi avanti, dall’altro lato l’azienda non può certamente pensare di “campare di rendita” ignorando le criticità quotidiane dei quartieri”. Da qui la richiesta ai vertici di ATM di intervenire per migliorare il servizio a Camaro San Paolo, attraverso il potenziamento delle corse negli orari scolastici e l’impiego di autobus più capienti. “Chiediamo ai vertici di ATM – concludono Gioveni e Cacciotto – di prendere finalmente contezza delle legittime istanze dei residenti e dei genitori di Camaro San Paolo, aprendosi a un confronto serio, concreto e immediato per potenziare le corse nelle fasce scolastiche, impiegare mezzi più capienti e risolvere definitivamente un disservizio non più tollerabile”.