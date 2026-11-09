Messina, borse di studio negate a quasi 6000 universitari. L’UDU denuncia: “il diritto allo studio è un privilegio”

I dati sulle borse di studio a Messina sono preoccupanti, ma non ci sorprendono. Su più di 6.500 richieste presentate, soltanto 600 studenti risultano assegnatari di una borsa di studio, mentre circa 6.000 risultano idonei non beneficiari. Circa il 90% degli studenti, perciò, pur possedendo i requisiti necessari per accedere al beneficio, si ritrovano senza alcun sostegno economico. Numeri che raccontano una realtà inaccettabile: il diritto allo studio esiste formalmente, ma viene negato concretamente a migliaia di studenti e studentesse. Questa è la morte del diritto allo studio. Non possiamo continuare ad accettare che il futuro di migliaia di giovani dipenda dalla disponibilità di risorse insufficienti, trasformando un diritto in un privilegio riservato a chi riesce a permetterselo.

“Noi studenti e studentesse siciliane vogliamo vederci garantiti i nostri diritti: il diritto alla casa, il diritto allo studio, il diritto di restare nella nostra terra e costruire qui il nostro futuro. Oggi, invece, tutto questo è diventato proibitivo. Tra affitti sempre più insostenibili, costo della vita in aumento e un sistema di welfare studentesco incapace di rispondere ai bisogni reali, studiare in Sicilia rischia di diventare un lusso”, dichiara Mariafrancesca Pellizzeri, coordinatrice dell’UDU Messina.

Non possiamo parlare di contrasto allo spopolamento, di valorizzazione dei giovani e di rilancio del territorio se, allo stesso tempo, non vengono garantite le condizioni materiali per permettere a chi nasce e cresce in questa terra di formarsi e costruire qui il proprio futuro.

Di fronte a questi numeri, le responsabilità politiche sono chiare e non possono essere eluse. Il Governo regionale guidato da Renato Schifani continua a dimostrare una totale incapacità di affrontare concretamente l’emergenza del diritto allo studio in Sicilia, lasciando migliaia di studenti e studentesse senza il sostegno economico necessario per proseguire il proprio percorso universitario. Il Governo Schifani e l’assessorato guidato da Turano si assumano la responsabilità di una situazione che condanna migliaia di giovani a scegliere tra il proprio futuro e le proprie possibilità economiche.

Chiediamo risorse adeguate e immediate per garantire la copertura di tutte le borse di studio agli studenti idonei. Il diritto allo studio non può essere una promessa, né tantomeno una graduatoria in cui essere idonei non significa poter beneficiare concretamente di ciò che spetta.

Vogliamo poter studiare, vivere e restare in Sicilia. Vogliamo che il nostro futuro non sia un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutte e tutti. Anche per questo il 20 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale degli Studenti, scenderemo in piazza a Messina per far sentire la nostra voce“.