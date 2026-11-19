Cinque lavoratori in nero, quattro attività interessate da provvedimenti ispettivi e sanzioni per oltre 34 mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime due settimane dal personale del Contingente ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro in provincia di Messina, nei settori del commercio, della panificazione e dell’edilizia. Il 4 novembre, a Rometta, durante un controllo in un negozio di abbigliamento, gli ispettori hanno riscontrato la mancata valutazione dei rischi e l’assenza del relativo Documento di valutazione dei rischi (DVR). L’attività è stata sospesa, nonostante l’unica dipendente presente fosse regolarmente assunta. Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni per oltre 4.700 euro. Sempre a Rometta, in un negozio di ferramenta è emersa la mancata conservazione del DVR presso la sede di lavoro, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa.

Altri controlli dell’ispettorato a Messina e Castelmola

Il 10 novembre, nel centro di Messina, un controllo congiunto con il personale dell’INAIL ha portato alla sospensione di un panificio nel quale entrambi i dipendenti presenti, due in tutto, lavoravano in nero. Anche in questo caso è stata accertata l’assenza del DVR. Per riaprire l’attività, il titolare ha dovuto regolarizzare i lavoratori e ripristinare le condizioni di sicurezza, predisponendo il documento mancante. Le sanzioni complessive superano i 14 mila euro. L’11 novembre, a Castelmola, un controllo effettuato in un cantiere impegnato nella ristrutturazione di un’abitazione privata da parte del personale ispettivo del Contingente INL ha permesso di individuare tre lavoratori senza regolare assunzione. Uno era impiegato in nero dall’impresa edile incaricata dei lavori, mentre gli altri due erano stati chiamati direttamente dal proprietario dell’immobile. Per l’impresa è scattata la sospensione dell’attività e la decurtazione di cinque punti dalla patente a crediti. Al proprietario saranno contestate le sanzioni per l’impiego irregolare degli altri due lavoratori. Le sanzioni complessive relative al cantiere superano i 15 mila euro.