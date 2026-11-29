Due variazioni di bilancio e un aggiornamento della programmazione delle opere pubbliche. Sono i tre punti all’ordine del giorno del Consiglio metropolitano di Messina, convocato in seduta ordinaria per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 15 a Palazzo dei Leoni. L’assemblea esaminerà il bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento unico di programmazione, che dovrà recepire le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al relativo elenco annuale.

Consiglio metropolitano di Messina, la prima variazione al bilancio 2026-2028

La seduta si aprirà con l’esame di una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il punto richiama l’articolo 175, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, il Testo unico degli enti locali. La proposta riguarda quindi il documento che definisce le previsioni di entrata e di spesa della Città metropolitana per il triennio. La convocazione indica l’oggetto della variazione. Per conoscere gli importi e le singole voci interessate occorrerà fare riferimento agli atti della proposta sottoposta al Consiglio.

Lavori pubblici, in aula l’aggiornamento del DUP e dell’elenco annuale 2026

Il secondo punto riguarda l’approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028. L’adeguamento segue la variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e del relativo elenco annuale 2026. Il passaggio in Consiglio serve a recepire nel DUP le modifiche ai due documenti che inquadrano la programmazione delle opere dell’ente. Il programma triennale copre il periodo dal 2026 al 2028, mentre l’elenco annuale riguarda gli interventi programmati per il 2026. L’ordine del giorno rimanda agli atti della seduta per il dettaglio dei lavori interessati dalle modifiche.

Avanzo di amministrazione, la seconda variazione di bilancio

Il terzo punto riporta l’attenzione sul bilancio di previsione 2026-2028. Anche questa variazione è iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 175, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. La proposta prevede l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione, con il richiamo all’articolo 187, comma 3, del TUEL. L’assemblea è quindi chiamata a esaminare l’utilizzo di una parte del risultato di amministrazione attraverso una variazione del bilancio. L’ordine del giorno non specifica l’ammontare della quota da applicare né la sua destinazione.