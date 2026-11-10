Messina, betoniera nel torrente Annunziata: la ditta avvia il recupero ma i Vigili Urbani bloccano tutto

Bloccati a Messina le operazioni di recupero della betoniera precipitata nel torrente Annunziata. I lavori, avviati questa mattina da una ditta privata incaricata dal proprietario del mezzo, sono stati improvvisamente interrotti su disposizione della Polizia Municipale. Il motivo è legato alla mancanza delle necessarie autorizzazioni per eseguire l’intervento e alla chiusura della strada, effettuata autonomamente dalla ditta. Gli operai avevano provveduto a smontare e sollevare il braccio idraulico della betoniera, avviando così le prime fasi del recupero del pesante mezzo finito nel torrente prima dell’arrivo dello stop.

Betoniera nel torrente Annunziata, la Polizia Municipale ferma le operazioni

L’intervento dei Vigili Urbani è arrivato mentre il personale della ditta privata era impegnato nelle operazioni di recupero. Su disposizione del comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, agli operai è stato intimato di sospendere immediatamente i lavori e riaprire la strada alla circolazione. Gli agenti hanno inoltre effettuato controlli sui documenti degli operai presenti sul posto. La decisione è stata adottata perché le operazioni di recupero non erano state autorizzate secondo le modalità con cui erano state avviate. La ditta incaricata dal proprietario della betoniera si era infatti presentata sul viale Annunziata durante la mattinata, procedendo autonomamente alla chiusura della strada per consentire lo svolgimento dei lavori.

Il Comune aveva previsto il recupero della betoniera durante la notte

Alla base dello stop c’è una differenza tra le modalità operative adottate dalla ditta privata e quanto previsto dall’amministrazione comunale. Il Comune di Messina aveva infatti programmato le operazioni di recupero nelle ore notturne, con l’obiettivo di evitare pesanti ripercussioni sulla viabilità del viale Annunziata, soprattutto durante le fasce orarie caratterizzate da un maggiore flusso di veicoli. La ditta, invece, ha avviato l’intervento durante la mattinata, chiudendo autonomamente la strada e iniziando le attività necessarie per riportare in superficie il mezzo. Una scelta che ha determinato l’intervento della Polizia Municipale e la conseguente sospensione delle operazioni.