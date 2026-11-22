Il Messina non va oltre il pareggio per 2-2 sul campo del Giarre. La formazione biancoscudata guidata da mister Torrisi passa due volte in vantaggio, ma in entrambe le occasioni viene raggiunta dai padroni di casa. Una partita che lascia l’amaro in bocca ai peloritani, sostenuti anche in trasferta da circa 300 tifosi messinesi. A sbloccare il risultato è Varela al 23′, che porta avanti il Messina. Il Giarre reagisce e trova il pareggio al 38′ con Cecreta, a segno su calcio di rigore. Le due squadre vanno così all’intervallo sul risultato di 1-1.
Kragl riporta avanti il Messina, Cecreta firma il pareggio nel finale
Nella ripresa il Messina torna immediatamente in vantaggio. Al 49′ è Kragl a trovare la rete che vale il momentaneo 1-2 per i biancoscudati. La squadra di Torrisi riesce dunque a riportarsi avanti, ma il Giarre trova nuovamente il modo di ristabilire l’equilibrio. All’83′ arriva il secondo gol personale di Cecreta, che completa la doppietta e fissa il risultato sul definitivo 2-2. Per il Messina sfuma così la possibilità di conquistare l’intera posta in palio. I peloritani devono accontentarsi di un punto dopo essere stati in vantaggio in due occasioni, mentre il Giarre riesce a evitare la sconfitta grazie alle due reti del proprio attaccante.
Risultati Eccellenza Girone B, 11ª Giornata
Sabato 21 novembre
Ore 15:00
Athletic Gioiosa – Gymnica Scordia 1-2
Domenica 22 novembre
Ore 14:30
Giarre Calcio – Acr Messina 2-2
Ore 15:00
Vittoria – Nebros 1-1
Acireale FC – Jonica F.C. 2-1
Augusta FC – Leonzio 1909 2-0
Messana Riviera – Mazzarrone Calcio 2-2
Niscemi F.C. – ATL CT 1994 Viagrande 6-0
Sport Club Palazzolo – Melilli 0-1
Classifica Eccellenza Girone B
- Acireale FC 25
- Niscemi 25
- Mazzarrone Calcio 21
- Gymnica Scordia 19
- Nebros 17
- Messana Riviera 16
- Athletic Gioiosa 15
- Melilli 11
- Giarre 11
- Vittoria 11
- Augusta FC 9
- Sport Club Palazzolo 9
- Jonica F.C. 8
- Leonzio 1909 8
- Acr Messina 7 (20 punti di penalizzazione)
- Atletico CT 1994 Viagrande 5
Prossimo turno Eccellenza girone B, 12ª giornata
Domenica 29 novembre
Ore 14:30
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Gymnica Scordia – Vittoria
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Leonzio 1909 – Athletic Gioiosa
- Acr Messina – Acireale FC
Ore 15:00
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ATL CT 1994 Viagrande – Giarre Calcio
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Jonica F.C. – Messana Riviera
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Mazzarrone Calcio – Augusta FC
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Melilli – Niscemi F.C.
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Nebros – Sport Club Palazzolo