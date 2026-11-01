Messina, Basile visita i cimiteri per Ognissanti: verifiche, interventi e confronto con i cittadini | FOTO

In occasione della festività di Ognissanti, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha avviato una serie di sopralluoghi nei cimiteri cittadini per verificare le condizioni delle strutture, fare il punto sugli interventi di manutenzione e raccogliere direttamente le segnalazioni dei cittadini. Un’attività che coinvolge diverse zone del territorio comunale e che proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti. Il primo cittadino ha iniziato le visite dai cimiteri di Giampilieri Molino, San Paolo Briga, Pezzolo e Santo Stefano, per poi proseguire nelle altre località della zona sud e nelle aree suburbane. Ad accompagnarlo l’assessore ai Cimiteri Massimo Finocchiaro, il presidente della Prima Circoscrizione Vincenzo Messina e i vertici di AMAM e Messinaservizi Bene Comune, coinvolti nelle verifiche sulle condizioni degli spazi cimiteriali.

Cimiteri di Messina, attenzione ai danni del maltempo e alla messa in sicurezza

Uno degli aspetti al centro dei sopralluoghi riguarda le conseguenze del maltempo dello scorso febbraio, che ha danneggiato le alberature di diversi cimiteri cittadini. Una situazione che ha reso necessari interventi di messa in sicurezza e recupero, con particolare attenzione al cimitero di Giampilieri Molino. “In occasione della festività di Ognissanti, anche quest’anno sono in visita nei cimiteri cittadini per verificare personalmente le condizioni degli spazi e confrontarmi con i cittadini che si recano a rendere omaggio ai propri cari”, ha spiegato Basile, sottolineando l’importanza di controllare direttamente lo stato delle strutture e ascoltare le esigenze delle comunità. Le verifiche permettono all’Amministrazione comunale di valutare gli interventi già effettuati e individuare le ulteriori necessità, soprattutto nelle aree che hanno subito danni a causa degli eventi meteorologici.

Sopralluoghi a Santa Margherita, Mili San Marco, Larderia, San Filippo e Cumia

Nel corso della giornata, il percorso del sindaco è proseguito nei cimiteri delle aree suburbane, con tappe a Santa Margherita, Mili San Marco, Larderia, San Filippo e Cumia. Anche in queste località Basile ha incontrato i cittadini, raccogliendo osservazioni e suggerimenti sulle condizioni dei luoghi e sulle principali esigenze delle singole comunità. Tra le questioni segnalate figurano l’ampliamento dei tumuli, le attività di ricognizione e il miglioramento delle vie di accesso, con l’obiettivo di rendere gli spazi cimiteriali più agevoli e funzionali. Si tratta di problematiche che, secondo quanto riferito dal sindaco, sono già all’attenzione dell’Amministrazione comunale. “Anche in queste tappe abbiamo avuto modo di raccogliere osservazioni, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. Esigenze diverse, che riguardano luoghi già all’attenzione dell’Amministrazione e sulle quali stiamo lavorando: dall’ampliamento dei tumuli alle attività di ricognizione, fino al miglioramento delle vie di accesso, per renderle più comode e funzionali”, ha dichiarato Basile.

Manutenzione e decoro dei cimiteri, Basile: “un impegno che portiamo avanti tutto l’anno”

Le visite organizzate in occasione di Ognissanti rappresentano anche un momento di confronto tra l’Amministrazione e i residenti delle diverse frazioni messinesi. L’attenzione è rivolta non soltanto agli interventi più urgenti, ma anche alla programmazione delle attività necessarie per garantire la manutenzione e il decoro delle strutture durante l’intero anno. “La cura dei nostri cimiteri è un impegno che portiamo avanti durante tutto l’anno. Queste visite sono anche un’occasione per verificare il lavoro svolto e individuare gli interventi ancora necessari, affinché ogni comunità possa trovare luoghi dignitosi e accoglienti in cui ricordare i propri cari”, ha sottolineato il primo cittadino. Il confronto con i cittadini consente inoltre di acquisire indicazioni sulle criticità presenti nei diversi cimiteri, così da orientare la programmazione degli interventi in base alle esigenze emerse durante i sopralluoghi. “Sono occasioni importanti per ascoltare chi vive quotidianamente questi territori e verificare direttamente lo stato dei luoghi. Per questo continuiamo a verificare direttamente le condizioni dei cimiteri e a programmare gli interventi necessari, dando seguito alle segnalazioni che arrivano dai cittadini”, ha aggiunto Basile. Il programma di sopralluoghi non si conclude con le visite effettuate nella zona sud e nelle aree suburbane. Lunedì 2 novembre il sindaco proseguirà il percorso negli altri cimiteri del territorio comunale, dando continuità alle verifiche e agli incontri con i cittadini in occasione delle giornate dedicate al ricordo dei defunti.