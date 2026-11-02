Messina, Basile visita i cimiteri di Pace, Granatari e Faro Superiore: “situazione migliorata, ma c’è ancora da fare”

Proseguono a Messina le visite del sindaco Federico Basile nei cimiteri cittadini in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre. Dopo gli appuntamenti della mattinata, il primo cittadino ha raggiunto anche i cimiteri di Pace, Granatari e Faro Superiore, per verificare le condizioni delle strutture e gli effetti degli interventi realizzati negli ultimi anni per migliorare il decoro e la cura degli spazi. Un percorso che, secondo quanto riferito dal sindaco, sta producendo risultati visibili, con situazioni migliorate rispetto allo scorso anno. Basile riconosce tuttavia che rimangono ancora interventi da effettuare e ribadisce la volontà dell’amministrazione di proseguire il lavoro avviato, mantenendo alta l’attenzione sulla manutenzione e sulla dignità dei luoghi dedicati alla memoria dei defunti.

Messina, sopralluoghi nei cimiteri di Pace, Granatari e Faro Superiore

La giornata del 2 novembre rappresenta per l’amministrazione comunale anche un’occasione per verificare direttamente lo stato dei cimiteri della zona nord di Messina. Il sindaco Basile ha proseguito il giro delle strutture cimiteriali soffermandosi sui cambiamenti registrati negli ultimi anni, frutto di un percorso di interventi orientato al miglioramento delle condizioni degli spazi. “Il giro nei cimiteri cittadini, in occasione della Commemorazione dei Defunti, è proseguito anche a Pace, Granatari e Faro Superiore, luoghi che negli anni hanno cambiato volto grazie a un percorso di interventi volto a restituire decoro, cura e dignità a spazi importanti per le comunità”. Le parole del primo cittadino evidenziano l’importanza attribuita alla riqualificazione e alla manutenzione dei cimiteri, considerati luoghi di memoria e raccoglimento che richiedono attenzione costante da parte delle istituzioni.

Basile: “rispetto allo scorso anno troviamo situazioni migliorate”

Uno degli aspetti sottolineati dal sindaco riguarda i progressi osservati durante le visite. Secondo Basile, il confronto con le condizioni registrate lo scorso anno mostra un miglioramento che testimonia gli effetti delle attività portate avanti dall’amministrazione e dai soggetti coinvolti nella gestione e nella cura delle strutture. “Rispetto allo scorso anno troviamo situazioni migliorate. È un segnale concreto che il lavoro portato avanti sta dando i suoi frutti e che gli interventi realizzati stanno producendo risultati visibili”. Il sindaco non considera tuttavia concluso il percorso di miglioramento dei cimiteri cittadini. Pur esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti, riconosce la necessità di continuare a intervenire per affrontare le criticità ancora presenti. “C’è ancora da fare, naturalmente, ma proprio questi progressi ci spingono a proseguire con maggiore determinazione”, evidenzia.

Cimiteri di Messina, il ringraziamento ad AMAM, MessinaServizi e agli uffici comunali

Nel suo intervento, Federico Basile ha voluto riconoscere anche il contributo delle strutture comunali e delle società impegnate nelle attività di cura e manutenzione dei cimiteri. Un lavoro che, secondo il primo cittadino, assume particolare rilievo durante le giornate della Commemorazione dei Defunti, quando numerosi cittadini si recano nei luoghi di sepoltura per ricordare i propri cari. “Un ringraziamento particolare va all’Assessorato ai cimiteri e al relativo dipartimento comunale, ad Amam e a Messinaservizi Bene Comune, impegnati anche in questi giorni, con un grande lavoro di squadra, per garantire ordine, pulizia e accoglienza nei cimiteri”. Il sindaco attribuisce quindi i miglioramenti riscontrati alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, sottolineando il valore del coordinamento nelle attività finalizzate a garantire pulizia, ordine e accoglienza all’interno delle strutture cimiteriali.

Basile: “la cura dei cimiteri non deve limitarsi al 2 novembre”

La visita ai cimiteri di Pace, Granatari e Faro Superiore offre infine al sindaco l’occasione per ribadire che l’attenzione verso questi luoghi non può essere circoscritta alle ricorrenze dedicate ai defunti. La manutenzione e la cura delle strutture devono rappresentare, secondo Basile, un impegno da portare avanti durante tutto l’anno. “Sappiamo che la cura di questi luoghi non si esaurisce in una ricorrenza, ma giornate come queste ci consentono di rinnovare un impegno che ci accompagna già tutto l’anno”. Il messaggio del primo cittadino si concentra dunque sulla necessità di dare continuità agli interventi di miglioramento dei cimiteri di Messina, partendo dai risultati che l’amministrazione ritiene di aver già ottenuto. La Commemorazione dei Defunti diventa così non soltanto un momento di raccoglimento e memoria, ma anche un’occasione per verificare le condizioni delle strutture e rinnovare l’impegno a garantire spazi curati e dignitosi per i cittadini e le famiglie.