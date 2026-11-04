Messina, Basile nomina sette esperti a supporto del sindaco: conferme e nuovi incarichi. Tutti i NOMI

Il sindaco di Messina, Federico Basile, definisce la squadra di esperti che lo affiancherà nello svolgimento delle attività amministrative e istituzionali. Sono stati pubblicati all’Albo pretorio del Comune i decreti di nomina relativi a sette incarichi, che riguardano diversi settori strategici per la città, dalla programmazione amministrativa alla sanità, passando per lo sport, la mobilità, il patrimonio storico e le politiche sociali. Tra i professionisti individuati figurano sia volti già legati alla precedente Amministrazione e al movimento Sud chiama Nord, sia figure che hanno maturato esperienze in ambiti specifici della vita cittadina. Alcune nomine rappresentano dunque una conferma di incarichi già ricoperti, mentre altre segnano l’avvio di nuove collaborazioni con il sindaco.

Emilio Fragale e Giuseppe Laface: gli incarichi per amministrazione, partecipate e infrastrutture

Tra le conferme figura Emilio Fragale, già capo di gabinetto nella precedente legislatura. Il nuovo incarico prevede attività di approfondimento tecnico-giuridico e politico-istituzionale a supporto dell’azione del sindaco. Nuovo incarico anche per l’avvocato Giuseppe Laface, reduce dall’esperienza come amministratore unico di MessinaServizi. A lui vengono affidate competenze relative alla programmazione strategica, alle società partecipate, alle infrastrutture e ai trasporti nell’Area dello Stretto.

Sanità e prevenzione, incarico alla dottoressa Giovanna Genitori

Nel settore sanitario e sociosanitario, il sindaco ha individuato la dottoressa Giovanna Genitori, professionista dell’Asp, alla quale viene affidato un incarico di supporto con particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute. Il suo coinvolgimento nell’area politica e amministrativa vicina a Sud chiama Nord era stato già annunciato nel dicembre scorso, durante una delle conferenze stampa del movimento, alla presenza del sindaco Federico Basile e del leader Cateno De Luca.

Sport a Messina, torna Cristina Correnti

Tra le nomine che suscitano maggiore attenzione figura quella di Cristina Correnti, alla quale viene affidato il compito di supportare l’Amministrazione nella valorizzazione degli impianti sportivi e nello sviluppo delle attività sportive cittadine. Il suo incarico riguarderà un settore particolarmente delicato per la città, con attenzione alla valorizzazione delle strutture sportive e alla crescita delle attività sul territorio.

Mobilità e innovazione, Massimiliano Vita seguirà il servizio taxi

Un altro incarico riguarda il sistema della mobilità cittadina, con particolare riferimento al servizio taxi e all’innovazione tecnologica. A occuparsene sarà Massimiliano Vita, presidente della cooperativa Radio Taxi Jolli e candidato nella lista Amo Messina alle ultime elezioni.

Patrimonio storico di Messina, Mirella Vinci torna a occuparsi di monumenti e fortificazioni

Tra i nomi individuati dal sindaco Basile figura anche Mirella Vinci, ex soprintendente, che torna a occuparsi della tutela e del recupero del patrimonio storico e monumentale di Messina. Il suo incarico riguarderà in particolare alcuni dei luoghi e dei beni più significativi della storia cittadina, a cominciare dalla Real Cittadella, uno dei complessi monumentali più importanti della città. L’attività di supporto interesserà inoltre le fortificazioni, la Dogana e le fontane storiche, beni che rappresentano una parte rilevante dell’identità architettonica e culturale messinese.

Terzo Settore ed economia sociale, confermato Paolo Saglimbeni

A completare il quadro delle nomine è Paolo Saglimbeni, che torna a ricoprire il ruolo di esperto per il Piano strategico, lo sviluppo del Terzo Settore, l’economia sociale, le iniziative cooperative e la partecipazione delle comunità locali. Anche in questo caso si tratta di una conferma nell’ambito delle collaborazioni a supporto dell’Amministrazione comunale.