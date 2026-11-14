Messina, Basile incontra i vertici della Marina Militare a bordo di Nave Spica: “lo Stretto al centro dei nostri progetti”

Un incontro istituzionale a bordo di Nave Spica per consolidare il rapporto tra la Città di Messina e la Marina Militare, nel segno della valorizzazione del patrimonio marittimo e del ruolo strategico dello Stretto. Questa mattina il sindaco Federico Basile ha incontrato alcuni alti rappresentanti della Marina Militare in occasione della visita dell’unità navale nella città dello Stretto. All’incontro hanno preso parte l’Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis, il Contrammiraglio Davide Da Pozzo, Comandante della Quarta Divisione Navale, e il Tenente di Vascello Luca Argentieri, Comandante di Nave Spica. Ad accompagnarli il Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante di MARISUPLOG Messina.

Messina, il sindaco Basile a bordo di Nave Spica: la firma del libro d’onore

La visita istituzionale ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Marina Militare, un rapporto che affonda le proprie radici nella storia della città e nella sua naturale vocazione marittima. Durante l’incontro a bordo, il sindaco Federico Basile ha firmato il libro d’onore di Nave Spica, un gesto simbolico che testimonia il legame tra le istituzioni cittadine e la Marina. Il primo cittadino ha quindi sottolineato il significato dell’incontro: “nel corso della visita a bordo ho firmato il libro d’onore della nave. Un momento che conferma il valore dei rapporti di collaborazione tra la Città e la Marina Militare, costruiti nel tempo e tradotti in progetti comuni”.

Il ruolo strategico dello Stretto di Messina e la collaborazione con la Marina Militare

Al centro delle parole del sindaco c’è il legame storico tra Messina e il mare, elemento fondamentale dell’identità cittadina e punto di partenza per le iniziative condivise con la Marina Militare. La posizione geografica della città, affacciata su uno dei principali passaggi marittimi del Mediterraneo, attribuisce allo Stretto di Messina un ruolo di particolare importanza per la navigazione e la sicurezza marittima. “Un rapporto che trova le sue radici nel legame storico di Messina con il mare e nel ruolo strategico che lo Stretto riveste per la navigazione e la sicurezza marittima”, ha evidenziato Basile.

Madonnina del Porto e Forte San Salvatore: i progetti per valorizzare il patrimonio marittimo

Tra le iniziative richiamate dal sindaco figurano quelle relative all’apertura alla città della Madonnina del Porto e del Forte San Salvatore, luoghi simbolici del rapporto tra Messina, il suo porto e la Marina Militare. Si tratta di un percorso che l’Amministrazione comunale intende portare avanti attraverso il dialogo istituzionale, affiancando alla valorizzazione del patrimonio storico anche le iniziative legate alla mobilità. “Dall’apertura alla città della Madonnina del Porto e del Forte San Salvatore, fino alle iniziative legate alla mobilità, stiamo portando avanti un percorso che mette al centro il mare”, ha affermato il primo cittadino.

Basile: “rendere sempre più accessibile il patrimonio legato alla nostra storia marittima”

La visita a bordo di Nave Spica si inserisce dunque in un quadro più ampio di relazioni istituzionali e iniziative condivise, attraverso le quali il Comune punta a valorizzare ulteriormente il rapporto della città con lo Stretto. “La valorizzazione dello Stretto si articola anche attraverso la collaborazione e il dialogo tra le istituzioni con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio legato alla nostra storia marittima”, ha spiegato Basile. Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla Marina Militare per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nel percorso intrapreso con l’Amministrazione comunale.