Competenze, formazione, responsabilizzazione del personale e capacità di trasformare le decisioni politiche in servizi concreti per i cittadini. Sono i temi affrontati dal sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso del panel dedicato al capitale umano nella Pubblica Amministrazione, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dell’ANCI a Verona. Il primo cittadino ha portato al confronto la propria esperienza amministrativa a Palazzo Zanca, maturata prima come direttore generale e successivamente come sindaco, evidenziando la necessità di accompagnare le assunzioni con un percorso di valorizzazione delle professionalità.

Pubblica Amministrazione, Basile: competenze e formazione per valorizzare il personale

“Stamattina, nel corso del panel ANCI – Associazione nazionale Comuni italiani dedicato al capitale umano nella Pubblica Amministrazione, ho condiviso una riflessione maturata anche attraverso la mia esperienza a Messina, dove il percorso da direttore generale a sindaco mi ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento dell’organizzazione comunale. Assumere personale è una parte del percorso. Servono competenze, formazione e strumenti adeguati, che consentano alle professionalità di esprimere il proprio valore. È fondamentale costruire un metodo di lavoro in cui la struttura amministrativa sia responsabilizzata e orientata agli obiettivi”, evidenzia Basile.

La modernizzazione della macchina comunale e le risposte ai cittadini

Al centro della riflessione del sindaco anche il rapporto tra indirizzo politico e struttura amministrativa. Basile ha sottolineato come la modernizzazione della Pubblica Amministrazione passi attraverso una maggiore efficacia dei processi, la certezza dei tempi e la collaborazione tra le diverse componenti dell’organizzazione comunale, individuando nella capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini il principale parametro di valutazione del lavoro svolto. Il sindaco ha il compito di tracciare una direzione, ma i risultati sono il frutto del lavoro di un’intera organizzazione. La modernizzazione della Pubblica Amministrazione passa anche dalla capacità di rendere più efficaci i processi, garantire tempi certi e favorire la collaborazione tra chi assume le decisioni e chi le traduce in atti e servizi. Il parametro con cui misurare questo lavoro resta uno: le risposte che riusciamo a dare ai cittadini”, conclude Basile.