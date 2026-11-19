Un nuovo passo per rafforzare la tutela dei minori a Messina, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da conflittualità familiare. Questa mattina è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa che mette in rete istituzioni, magistratura, avvocatura e servizi socio-sanitari, con l’obiettivo di garantire una protezione più efficace ai bambini e agli adolescenti coinvolti nelle crisi familiari. Ad annunciare la firma dell’accordo è il sindaco di Messina, Federico Basile, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali per affrontare situazioni particolarmente delicate, nelle quali è necessario tutelare prioritariamente l’interesse dei minori. Il Protocollo, nato su iniziativa della Camera civile, coinvolge il Tribunale di Messina, la Corte d’Appello, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Comune di Messina, gli Ambiti Territoriali Sociali, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Messina, un accordo tra istituzioni per proteggere bambini e adolescenti

Il principale obiettivo dell’intesa è costruire una rete di collaborazione capace di superare la frammentazione degli interventi nelle situazioni di conflitto familiare, favorendo un’azione coordinata tra le istituzioni coinvolte. La tutela dei bambini e degli adolescenti richiede infatti un approccio che tenga conto non soltanto degli aspetti giuridici, ma anche delle conseguenze emotive e sociali che le controversie familiari possono determinare. Attraverso il Protocollo si punta quindi a rafforzare il dialogo tra gli operatori della giustizia, i servizi sociali e quelli sanitari, promuovendo modalità di intervento condivise e una maggiore collaborazione nella gestione delle situazioni più delicate. Il sindaco Basile evidenzia proprio questo aspetto, richiamando la necessità di considerare la protezione dei minori come una responsabilità collettiva e non come un compito affidato a una singola istituzione.

Basile: “davanti al conflitto devono vincere il diritto, ma anche la sensibilità”

Nel commentare la sottoscrizione dell’accordo, il primo cittadino pone l’accento sulla dimensione umana delle vicende familiari e sull’importanza di garantire ascolto e attenzione ai bambini coinvolti. “Questa mattina abbiamo sottoscritto il Protocollo d’Intesa che mette in rete istituzioni, magistratura, avvocatura e servizi socio-sanitari, con un obiettivo comune: garantire una tutela più efficace ai bambini e agli adolescenti coinvolti nelle situazioni di conflittualità familiare. Un accordo, nato su input della Camera civile, che coinvolge il Tribunale di Messina, la Corte d’Appello, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Comune di Messina, gli Ambiti Territoriali Sociali, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’ASP. Davanti al conflitto devono vincere il diritto, ma anche la sensibilità. Lo dico da padre: quando ci sono di mezzo i bambini, il loro interesse deve venire prima di ogni altra cosa. Dietro ogni procedimento ci sono storie familiari, fragilità e vite che meritano attenzione, ascolto e rispetto. Il valore di questo Protocollo sta soprattutto nella volontà di fare squadra, superare le frammentazioni e costruire modalità di intervento condivise. È necessario che ogni istituzione faccia la propria parte, nella consapevolezza che la tutela dei minori non può essere una responsabilità individuale, ma un impegno dell’intera comunità. I bambini non devono diventare vittime del conflitto degli adulti. Proteggerli è una responsabilità che ci riguarda tutti”, evidenzia Basile.