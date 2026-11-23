Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina, nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali, comunica che da oggi, 23 novembre e fino a domenica 29, proseguiranno i controlli della velocità mediante dispositivi Autovelox nelle località individuate dal Decreto Prefettizio, nonché le attività di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta attraverso i dispositivi “Scout” e “Guardium”. Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:

Autovelox

• S.S. 114, Mili Marina, dal km 6,800 al km 7,800;

• S.S. 114, Santa Margherita, dal km 12,000 al km 12,800;

• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

• S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 14,700 al km 15,700;

• S.S. 113, Orto Liuzzo, dal km 31,300 al km 31,900;

• S.S. 113, Rodia, dal km 28,400 al km 28,700;

• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,900;

• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

• S.S. 113, Casabianca, dal km 15,000 al km 16,000;

• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,000 al km 12,500;

• Via Consolare Pompea, dal km 1,800 (civico 437) al km 2,400 (civico 631) – Villaggio Pace;

• Via Consolare Pompea, dal civico 1953 fino a via Nuova – Villaggio Pace;

Scout e Guardium

• Corso Cavour

• Piazza Duomo (isola pedonale);

• Corso Garibaldi;

• Via C. Battisti;

• Viale Boccetta;

• Via Consolato del Mare;

• Via Argentieri;

• Via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia Municipale raccomanda “agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”.