Messina, autobetoniera precipitata nel torrente Annunziata: Caminiti chiarisce le cause e annuncia le verifiche per riaprire la strada

Il cedimento del marciapiede lungo il torrente Annunziata, a Messina, che lunedì 9 novembre ha provocato la caduta di un’autobetoniera nell’alveo, è stato causato dalla presenza di un’ampia cavità sotterranea dovuta all’erosione del terreno. A ricostruire quanto accaduto è l’assessore comunale Caminiti, che illustra anche lo stato degli interventi di messa in sicurezza, le verifiche avviate dopo l’incidente e le condizioni necessarie per procedere alla riapertura della carreggiata. L’episodio si è verificato durante i lavori urgenti di consolidamento delle sponde del torrente. Il mezzo, appartenente a un fornitore privato dell’impresa esecutrice, è precipitato nell’alveo dopo il cedimento improvviso del piano di calpestio sul quale si trovava. Nell’incidente non si sono registrati feriti.

Torrente Annunziata, il Comune avvia la risoluzione del contratto per i lavori

L’assessore ricostruisce innanzitutto le vicende relative all’intervento di sistemazione idraulica e consolidamento del torrente, finanziato attraverso i fondi PN Metro Plus. “L’intervento di sistemazione idraulica e consolidamento del torrente Annunziata (finanziato con fondi PN Metro Plus per circa 2,5–2,6 milioni di euro) era stato originariamente aggiudicato al Consorzio Stabile F2B Scarl. A seguito del fermo cantiere prolungato e del contenzioso tecnico sulle varianti, a fine ottobre 2026 l’Amministrazione ha avviato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento”, evidenzia l’assessore Caminiti. In attesa di procedere con le verifiche di legge e con l’eventuale contrattualizzazione della seconda impresa in graduatoria, l’Amministrazione comunale ha disposto interventi urgenti per contrastare i fenomeni erosivi alla base dei muri d’argine. Le opere sono state affidate alla Ever Green Srl per un importo di circa 33mila euro, con costi posti a carico della prima impresa appaltatrice.

Il cedimento del marciapiede e la caduta dell’autobetoniera nel torrente

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 9 novembre, mentre erano in corso le operazioni di getto del calcestruzzo per il consolidamento delle sponde. “Al fine di mitigare i fenomeni erosivi al piede dei muri d’argine, nelle more di procedere a contrattualizzare la seconda ditta in graduatoria, eseguendo le verifiche di legge, il Comune ha disposto l’esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza affidati all’impresa Ever Green Srl (per circa 33.000 euro) e in danno alla prima ditta appaltatrice. Nella mattinata di lunedì 9 novembre, durante le operazioni di getto per il consolidamento delle sponde, l’autobetoniera del fornitore privato — posizionata sul marciapiede lungo l’argine del viale Annunziata — ha subito il cedimento improvviso del piano di calpestio, rivelando un’ampia cavità sottostante causata dall’erosione del terreno di sottofondo. Il mezzo ha divelto la ringhiera ed è precipitato nell’alveo, adagiandosi su un fianco, senza causare feriti. L’autobetoniera coinvolta nell’incidente appartiene a un operatore privato terzo, mero fornitore del calcestruzzo dell’impresa esecutrice. I rapporti commerciali e contrattuali relativi alla fornitura e al trasporto intercorrono esclusivamente tra le due imprese private; nessun rapporto contrattuale o vincolo diretto sussiste tra il Comune di Messina e la società proprietaria del mezzo. Caminiti precisa quindi che il mezzo coinvolto non appartiene all’impresa incaricata direttamente dal Comune, ma a un soggetto privato che si occupava della fornitura del calcestruzzo.

Verifiche sul sottosuolo del viale Annunziata: indagini eseguite durante la notte

Dopo l’incidente, l’Amministrazione comunale ha disposto una campagna di indagini strumentali nelle aree vicine agli argini, con l’obiettivo di verificare la stabilità del sottosuolo e individuare l’eventuale presenza di altre cavità non visibili dalla superficie. “A stretto giro dall’accaduto, l’Amministrazione – prosegue Caminiti – ha richiesto formalmente al Dipartimento Servizi Tecnici di avviare con urgenza una campagna d’indagine strumentale nelle zone adiacenti agli argini, eseguita con attrezzatura specialistica al fine di verificare la portanza del sottosuolo ed escludere la presenza di ulteriori cavità occulte. Come disposto per non intralciare la circolazione veicolare, la campagna d’indagine specialistica è stata fissata ed eseguita prontamente nella fascia notturna tra le ore 22:00 di martedì 10 novembre e le ore 04:00 del mattino di mercoledì 11 novembre, alla costante presenza del Direttore dei Lavori. I rilievi strumentali acquisiti durante la notte sono attualmente in corso di elaborazione da parte dei tecnici incaricati. Solo a seguito delle risultanze definitive delle indagini e accertata l’assenza di cavità verrà riaperta la carreggiata”. Le verifiche sono state quindi effettuate nella notte tra martedì e mercoledì per limitare le interferenze con il traffico. I risultati definitivi delle indagini sono ancora attesi e saranno determinanti per stabilire quando potrà essere ripristinata la circolazione.

Quando riaprirà la strada e come sarà recuperata l’autobetoniera

La riapertura della carreggiata resta subordinata agli esiti delle indagini sul terreno. Prima di consentire nuovamente il transito dei veicoli, sarà necessario accertare che non vi siano ulteriori cavità in grado di compromettere la sicurezza. Le stesse verifiche saranno necessarie anche per organizzare il recupero dell’autobetoniera precipitata nel torrente, che richiederà il posizionamento di un apposito mezzo in condizioni di sicurezza. “Per quanto riguarda il recupero della autobetoniera — una volta accertata l’idoneità statica dei piani d’appoggio e l’assenza di cavità — l’Amministrazione procederà a rilasciare la necessaria autorizzazione per il posizionamento del mezzo di recupero (sempre nel rispetto delle fasce orarie e delle prescrizioni viarie e di sicurezza) a seguito di regolare ordinanza viabile”, conclude l’Assessore. Al momento non viene indicata una data per la riapertura della carreggiata né per il recupero del mezzo. Entrambe le operazioni dipenderanno dagli accertamenti tecnici sulla stabilità del sottosuolo e dalle conseguenti disposizioni di sicurezza.