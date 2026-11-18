La possibilità di consentire la circolazione delle automobili sulla sede tranviaria di Messina, almeno in alcuni tratti della linea, per migliorare la viabilità cittadina e ridurre la congestione del traffico. È questa la proposta avanzata dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, attraverso un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Federico Basile e all’assessore alla Viabilità e ai Trasporti Francesco Caminiti. “L’iniziativa nasce dalla volontà di cogliere l’occasione degli attuali lavori di riqualificazione e ammodernamento della tranvia, che hanno comportato la sospensione del servizio e l’attivazione dei mezzi sostitutivi su gomma, per valutare una diversa organizzazione degli spazi stradali e una possibile integrazione tra trasporto pubblico e traffico privato”, evidenzia.

Secondo Gioveni, infatti, “l’attuale configurazione della linea, caratterizzata da una sede prevalentemente riservata al tram, determina una separazione tra il trasporto su rotaia e la restante circolazione veicolare. Una situazione che, alla luce delle criticità del traffico cittadino, meriterebbe un approfondimento tecnico”.

Tram e automobili sulla stessa carreggiata: la proposta per Messina

Il punto centrale dell’interrogazione riguarda “la possibilità di introdurre, dove le condizioni infrastrutturali e di sicurezza lo consentano, una circolazione promiscua tra tram e autoveicoli privati”. Gioveni evidenzia che “la normativa nazionale non prevede un divieto assoluto e generalizzato di transito delle automobili su qualsiasi sede tranviaria, ma distingue differenti configurazioni in base alle caratteristiche delle infrastrutture. In particolare, la norma tecnica UNI 8379 individua diverse tipologie di sede, tra cui quella promiscua libera, promiscua riservata e promiscua protetta, distinguendole dalla sede propria, nella quale è esclusa la circolazione degli altri veicoli”.

Il consigliere richiama anche un documento tecnico dell’Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, pubblicato da ANCI, nel quale vengono illustrate le diverse possibilità di utilizzo delle sedi tranviarie. “L’obiettivo non è quello di consentire indiscriminatamente il passaggio delle automobili sui binari, ma di verificare se esistano specifici tratti della tranvia messinese nei quali questa soluzione possa essere tecnicamente realizzabile, senza compromettere la sicurezza e l’efficienza del trasporto pubblico“, rimarca.

Gli esempi di Padova e Bologna

A sostegno della proposta, Gioveni richiama alcune esperienze già adottate o progettate in altre città italiane: “a Padova, il sistema tranviario SMART prevede tratti nei quali, non essendo possibile realizzare una corsia riservata, il tram condivide la sede stradale con le automobili. Nell’interrogazione vengono citati, in particolare, Corso Vittorio Emanuele, Corso Milano e via Piovese. Anche il progetto della nuova tranvia di Bologna contempla alcuni tratti di circolazione promiscua, nei quali il tram condivide la sede con il traffico privato e con altri mezzi pubblici”. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, “queste esperienze rappresentano esempi da approfondire per comprendere se una soluzione analoga possa essere applicata anche a Messina, naturalmente nel rispetto delle necessarie condizioni tecniche e delle prescrizioni di sicurezza”.

Riqualificazione della tranvia, Gioveni chiede verifiche prima della conclusione dei lavori

Uno degli aspetti sui quali insiste l’interrogazione riguarda le tempistiche. Secondo Gioveni, “la fase attuale di riqualificazione rappresenta un’occasione per valutare eventuali modifiche alla configurazione della sede tranviaria, senza attendere necessariamente il completamento degli interventi e il successivo ripristino del servizio. La possibile apertura di alcuni tratti al traffico privato potrebbe, secondo l’ipotesi avanzata dal consigliere, contribuire a rendere più fluida la circolazione, ridurre determinate situazioni di congestione e utilizzare in maniera più razionale gli spazi stradali disponibili. Una prospettiva che, tuttavia, dovrà essere subordinata alla tutela della sicurezza di passeggeri, pedoni e automobilisti, oltre che alla necessità di preservare la regolarità e la velocità commerciale del tram”.

Per questo motivo, Gioveni chiede “innanzitutto di conoscere l’attuale classificazione tecnico-funzionale delle diverse tratte della linea messinese e di chiarire da quali disposizioni derivi il divieto di transito delle automobili sulla sede tranviaria. In particolare, vuole sapere se tale limitazione sia legata a specifiche prescrizioni normative, a vincoli progettuali originari, ad autorizzazioni ministeriali oppure a scelte di regolamentazione del traffico adottate dall’Amministrazione comunale”.

Uno studio tecnico con ATM per individuare i tratti eventualmente percorribili dalle auto

Nell’interrogazione viene chiesto al Comune di chiarire se, “nell’ambito degli interventi attualmente in corso, sia già stata valutata la possibilità di modificare la configurazione della sede tranviaria e se siano stati effettuati studi, verifiche o simulazioni sugli effetti che la circolazione promiscua potrebbe avere sul traffico e sul servizio pubblico”. Gioveni sollecita inoltre “una valutazione da parte degli uffici tecnici comunali e di ATM, per individuare eventuali tratti compatibili con il transito delle automobili, tenendo conto della larghezza delle carreggiate, delle caratteristiche geometriche, della pavimentazione, delle intersezioni e delle condizioni di sicurezza”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia propone quindi “di incaricare il Dipartimento Mobilità Urbana, in collaborazione con ATM, di predisporre uno studio tecnico approfondito, finalizzato a verificare la fattibilità di questa soluzione. L’analisi dovrebbe comprendere anche un confronto con le esperienze di Padova e Bologna e consentire all’Amministrazione di valutare, qualora emergessero condizioni favorevoli, una possibile sperimentazione della circolazione promiscua in uno o più tratti della tranvia cittadina. L’eventuale sperimentazione dovrebbe essere individuata sulla base di criteri oggettivi di sicurezza, sostenibilità e miglioramento della mobilità urbana, nel rispetto delle autorizzazioni necessarie”.

Le richieste al sindaco Basile e all’assessore Caminiti

L’interrogazione pone infine una questione di trasparenza sulle possibilità effettive di intervenire sull’attuale configurazione della linea. Qualora emergessero impedimenti tecnici o normativi, Gioveni chiede “che l’Amministrazione ne illustri puntualmente le ragioni, specificando gli eventuali vincoli infrastrutturali, progettuali o autorizzativi che renderebbero impossibile la circolazione delle automobili sulla sede tranviaria. La richiesta conclusiva è di valutare gli interventi di riqualificazione non soltanto come un’occasione per ammodernare il tram, ma anche come un’opportunità per ripensare complessivamente la mobilità di Messina. La proposta resta dunque subordinata a una verifica tecnica e non prevede, allo stato, alcuna apertura già decisa della sede tranviaria al traffico privato. Saranno le eventuali valutazioni del Comune e di ATM a stabilire se esistano le condizioni per prendere in considerazione una soluzione di questo tipo”.