Il Tribunale di Messina ha assolto con formula piena i vertici di Cartour, società del Gruppo Caronte & Tourist, e la società stessa al termine del procedimento penale, avviato nel 2022 per presunte false comunicazioni sociali ed elusione fiscale, che aveva generato un sequestro successivamente annullato dal tribunale del riesame. La sentenza della Prima Sezione Penale riguarda tutti gli imputati (Lorenzo Matacena, Pietro Franza, Luigi Genghi, Edoardo Bonanno e Ortensia Rotondo) e ogni capo d’imputazione “perché il fatto non sussiste” per le persone fisiche e “perché l’illecito amministrativo non sussiste” per la società, quale persona giuridica.

“Abbiamo sempre riposto fiducia nella magistratura e affrontato questa vicenda giudiziaria con serenità”

“Accogliamo con profonda soddisfazione la decisione del Tribunale – commentano i vertici della Società – Abbiamo sempre riposto fiducia nella magistratura e affrontato questa vicenda giudiziaria con serenità, nella consapevolezza di aver sempre operato correttamente, nel rispetto delle regole e nell’interesse della società. Oggi la decisione del Tribunale riconosce l’insussistenza dei fatti contestati e mette fine a un procedimento che si è protratto per quattro anni”. “L’assoluzione smentisce le accuse di presunte false comunicazioni sociali, legate al bilancio 2017, e le presunte violazioni fiscali sul regime agevolato sui redditi derivanti dal noleggio di una nave iscritta nel Registro internazionale. Desideriamo ringraziare i nostri avvocati Alberto Gullino, Anna Scarcella, Francesco Bertorotta, Antonello Scordo e i consulenti fiscali intervenuti a sostegno del collegio di difesa per la competenza e la professionalità dimostrate nel corso del procedimento. Questa sentenza ci consente di guardare al futuro con rinnovata serenità, concentrandoci sulle sfide e sui progetti del Gruppo, con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre”, concludono i vertici della società.