La Uil Messina amplia la propria presenza nella provincia con l’apertura di una nuova sede a Rometta Marea, destinata a diventare un punto di riferimento per lavoratori, pensionati, giovani, disoccupati e cittadini che necessitano di assistenza e servizi. L’inaugurazione è prevista per lunedì 23 novembre alle ore 17:00, nei locali di via Caterina Carbone 23, con una cerimonia alla quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali e dirigenti sindacali locali e nazionali. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento organizzativo della Uil sul territorio messinese, con particolare attenzione alla fascia tirrenica della provincia. La nuova struttura è stata pensata come uno spazio funzionale e accogliente, nel quale i cittadini potranno usufruire dei servizi di Caf e Patronato, oltre a ricevere assistenza sindacale per le problematiche legate al mondo del lavoro. Un progetto reso possibile grazie all’impegno del gruppo dirigente locale guidato da Luigi Politi, in collaborazione con la segreteria provinciale della Uil, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi e garantire una presenza sindacale stabile e vicina alle esigenze della comunità.

La nuova sede Uil di Rometta Marea: Caf, Patronato e assistenza sindacale

La struttura di via Caterina Carbone offrirà un insieme di servizi rivolti a diverse categorie di cittadini, con l’obiettivo di fornire risposte alle necessità quotidiane e alle problematiche che interessano il mondo del lavoro e della previdenza. Attraverso gli sportelli Caf e Patronato sarà possibile accedere ai servizi di assistenza previsti, mentre la collaborazione con le diverse categorie della Uil consentirà di affrontare le questioni sindacali che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dei vari comparti. Il nuovo presidio territoriale nasce dall’attività organizzativa del gruppo dirigente di Rometta, coordinato da Luigi Politi, che insieme al segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi, ha promosso la realizzazione della sede. L’apertura si inserisce nella strategia di consolidamento della presenza sindacale nella provincia, con l’intento di offrire alla collettività un luogo facilmente riconoscibile al quale rivolgersi per ricevere informazioni, supporto e assistenza. La scelta di rafforzare la rete territoriale risponde inoltre alla volontà dell’organizzazione di mantenere un rapporto diretto con i cittadini, attraverso strutture capaci di intercettare le esigenze delle diverse fasce sociali.

L’inaugurazione del 23 novembre con il sindaco Cirino e i vertici della Uil

La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei vertici sindacali, a conferma dell’importanza attribuita all’apertura della nuova sede. A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco di Rometta, Antonino Cirino, seguito dagli interventi di Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e di Luigi Politi, responsabile della Uil di Rometta Marea. Entrambi hanno avuto un ruolo centrale nella realizzazione del nuovo presidio sindacale nella zona tirrenica. All’appuntamento parteciperà anche Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil Nazionale e commissario della Uil Sicilia, al quale saranno affidati il taglio del nastro inaugurale e le conclusioni della manifestazione. La presenza dei dirigenti locali e nazionali accompagnerà dunque l’avvio delle attività della struttura, che punta a rafforzare il collegamento tra l’organizzazione sindacale e la comunità di Rometta Marea, offrendo un servizio di prossimità anche a quanti necessitano di supporto nelle questioni lavorative, previdenziali e assistenziali.

Ivan Tripodi: “Un punto di riferimento al servizio di tutta la collettività”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi, che considera l’apertura della nuova sede un risultato importante sia per il territorio sia per il percorso di crescita dell’organizzazione sindacale. “La nuova sede della Uil di Rometta M. rappresenterà un tangibile punto di riferimento al servizio di tutta la collettività e darà risposte concrete alle tante problematiche che, in primis, investono i lavoratori, i pensionati, i giovani, i disoccupati e le fasce più deboli della società. Questa presenza sindacale certifica ed evidenzia la sempre maggiore crescita organizzativa e la forte capacità attrattiva della Uil di Messina quale punto di riferimento politico-sindacale del nostro territorio”, ha dichiarato Tripodi. L’inaugurazione di lunedì 23 novembre segnerà quindi l’avvio di una nuova presenza organizzativa della Uil nella zona tirrenica messinese, con l’obiettivo di mettere a disposizione della cittadinanza servizi di assistenza e rappresentanza sindacale. Un’iniziativa che punta a consolidare il rapporto con il territorio, valorizzando il lavoro del gruppo dirigente locale e ampliando le opportunità di accesso ai servizi per la comunità.