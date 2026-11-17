Uno spazio dedicato ai giovani per ascoltare le loro esigenze, raccogliere idee e trasformare le proposte in opportunità concrete per il territorio. A Messina prenderà ufficialmente il via giovedì 19 novembre, presso l’Info Point YoungME di Piazza Cairoli, lo sportello di ascolto e partecipazione giovanile promosso nell’ambito di un progetto di ANCI, al quale il Comune ha aderito attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili. L’iniziativa, denominata “Giovani, i Comuni siciliani in ascolto”, fa parte della prima rete regionale di sportelli dedicati all’ascolto e alla co-progettazione. L’obiettivo è favorire un rapporto diretto tra le nuove generazioni e le istituzioni, offrendo ai ragazzi la possibilità di condividere idee, avanzare proposte e presentare iniziative da sviluppare in città.

Messina, al via lo sportello giovani a Piazza Cairoli: presenti Basile e Forami

Dopo l’adesione al progetto, annunciata nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale di Messina avvia concretamente le attività dello sportello. Al primo appuntamento, in programma giovedì 19 novembre, parteciperà anche il sindaco Federico Basile, insieme all’assessora alle Politiche Giovanili e all’Impatto Generazionale, Iris Forami. Sarà proprio l’assessora a seguire direttamente gli incontri, confrontandosi con i giovani sulle loro esigenze e sulle iniziative che vorrebbero realizzare nel territorio messinese. “Vogliamo offrire ai giovani uno spazio concreto di ascolto e confronto, nel quale possano sentirsi protagonisti e contribuire attivamente alla crescita della nostra città”, dichiara l’assessore Forami. “Sarò presente personalmente per incontrare i ragazzi, ascoltare le loro idee, raccogliere proposte e conoscere eventuali progetti e iniziative che vorrebbero realizzare sul territorio. L’obiettivo è costruire un dialogo costante, capace di trasformare la partecipazione in opportunità concrete”.

Sportello giovani a Messina, il calendario degli incontri di novembre e dicembre

Lo sportello di ascolto e partecipazione giovanile sarà ospitato presso l’Info Point YoungME di Piazza Cairoli, con una serie di appuntamenti già programmati per i mesi di novembre e dicembre. Dopo l’incontro inaugurale di giovedì 19 novembre, le successive aperture sono previste per mercoledì 25 novembre e per mercoledì 23 e 30 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 18:00. Una volta entrato a regime, lo sportello seguirà una programmazione stabile, con incontri fissati negli ultimi due mercoledì di ogni mese, sempre dalle 16:00 alle 18:00.

Come partecipare e chiedere informazioni allo sportello YoungME

Il progetto punta a rendere i giovani protagonisti della vita cittadina, attraverso occasioni di confronto diretto con l’Amministrazione comunale e la possibilità di contribuire alla definizione di iniziative e progetti per Messina. Per ricevere maggiori informazioni sullo sportello giovani YoungME e sulle attività previste è possibile contattare il numero 379 136 0082 oppure scrivere all’indirizzo email i.forami@comune.messina.it. L’avvio delle attività rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di partecipazione giovanile promosso dal Comune di Messina, con l’obiettivo di costruire un dialogo continuativo tra istituzioni e nuove generazioni.