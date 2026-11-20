Applausi e risate alla Sala Laudamo di Messina per “Cappiddazzu paga tuttu”, la commedia scritta nel 1917 da Nino Martoglio e Luigi Pirandello, tornata in scena da mercoledì scorso in un adattamento firmato dal regista Valerio Vella. Lo spettacolo, prodotto dall’Ente Teatro Vittorio Emanuele, vede protagonisti Daniele Gonciaruk e Daniela Conti e porta sul palcoscenico una storia di avidità, ipocrisia e rapporti familiari dominati dall’interesse economico. Una rappresentazione che, pur essendo ambientata nella Sicilia dei primi del Novecento, conserva una sorprendente attualità, alternando momenti di comicità a riflessioni sulle debolezze umane. Al centro della vicenda c’è una beffa orchestrata ai danni di parenti avidi e indifferenti, pronti a cambiare atteggiamento quando intravedono la possibilità di mettere le mani su una ricca eredità. Il pubblico viene così accompagnato in un susseguirsi di equivoci, maldicenze e situazioni paradossali, fino a un finale che mette a nudo la vera natura dei personaggi e li costringe a confrontarsi con le proprie contraddizioni.

La storia di don Nzulu: il ritorno dall’America e la beffa ai parenti avidi

La commedia racconta la vicenda di don Nzulu, interpretato da Daniele Gonciaruk, che torna in Sicilia dopo vent’anni trascorsi in America, portando con sé il desiderio di ritrovare l’affetto della famiglia e di ricostruire i legami lasciati nel paese d’origine. Ad accoglierlo, però, trova un ambiente ben diverso da quello sperato: i parenti lo trascurano, ignorando che nel frattempo l’uomo ha accumulato una considerevole fortuna. Ancora tormentato dal ricordo di un amore che gli era stato negato prima della partenza e animato da un profondo desiderio di riscatto, don Nzulu decide allora di escogitare una beffa capace di smascherare l’avidità di chi lo circonda. Inventa così l’esistenza di un nipote ricchissimo, Paolino, in procinto di arrivare dall’America con l’intenzione di sposare una parente e condividere con la famiglia le proprie ricchezze. La notizia scatena immediatamente una competizione senza esclusione di colpi tra amici e familiari, che iniziano a contendersi i favori del presunto giovane benestante, ricorrendo a maldicenze e meschinità pur di ottenere una parte della sua fortuna. Don Nzulu assiste divertito alla situazione, alimentando rivalità e contrasti per spingere ciascuno a mostrare il proprio vero volto.

Il gioco raggiunge il suo culmine nel finale, quando il protagonista mette i parenti davanti alle loro debolezze, costringendoli a riconoscere le conseguenze della propria avidità e invitandoli, almeno idealmente, a una riflessione sul comportamento tenuto. È proprio in questa capacità di unire comicità e introspezione che emerge l’incontro tra la scrittura di Martoglio e quella di Pirandello. Il primo è riconoscibile nel linguaggio, nelle battute tipicamente siciliane e nella caratterizzazione dei personaggi, mentre il secondo lascia la propria impronta nel gioco delle maschere e delle identità, che accompagna lo spettatore verso la conclusione della storia. L’adattamento di Valerio Vella, realizzato con il contributo di Laura Gambadoro, restituisce al pubblico una commedia che continua a interrogare sui rapporti umani e sulla tendenza a subordinare affetti e relazioni alla convenienza personale. Dietro il divertimento e le situazioni grottesche si nasconde infatti una riflessione sull’ipocrisia e sull’interesse, capaci di trasformare anche i legami familiari in rapporti regolati dalla logica del “do ut des”.

Il cast dello spettacolo e la regia di Valerio Vella

Accanto a Daniele Gonciaruk, nei panni di don Nzulu, figura Daniela Conti, interprete della perfida e avida cugina Prazzita, uno dei personaggi coinvolti negli intrighi che animano la vicenda. Il cast comprende inoltre Domenico Barba nel ruolo dell’aspirante cugino Iacu, Tonina Cardullo in quello di Tidda, l’antico amore del protagonista, e Melania De Paola nei panni della giovane cugina Rachilina. Andrea Florio interpreta don Gasparinu, spasimante di Tidda, mentre Davide Lambiase veste i panni del fedele servitore Brasi. Completano il gruppo Alessandro Scipilliti e Alessandro Scarcella, rispettivamente nei ruoli di don Liddu e don Nittu, entrambi pretendenti di Rachilina, e Samuele Paone nel ruolo di un cameriere. La messinscena è arricchita dalle scene di Giulia Moschella, dalle luci di Mirko Oteri e dal lavoro alla fonica di Andrea Campagna, mentre l’ottimizzazione e la direzione di scena sono affidate a Elisabetta Raffa. Un lavoro corale che accompagna la rilettura di un testo teatrale nel quale la tradizione siciliana si intreccia con una rappresentazione delle contraddizioni umane ancora riconoscibile nella società contemporanea.

“Cappiddazzu paga tuttu”, le prossime repliche alla Sala Laudamo e il costo dei biglietti

Per chi desidera assistere allo spettacolo, “Cappiddazzu paga tuttu” sarà ancora in scena alla Sala Laudamo di Messina oggi, venerdì 20 novembre, e domani, sabato 21 novembre, alle ore 20:30. Le rappresentazioni proseguiranno successivamente dal 24 al 27 novembre, offrendo al pubblico ulteriori occasioni per riscoprire una delle commedie nate dalla collaborazione tra Nino Martoglio e Luigi Pirandello. I biglietti, al costo di 5 euro, sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele. La produzione dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele riporta così sul palcoscenico un’opera che conserva la forza della grande tradizione teatrale siciliana, affidandola a un cast impegnato nel dare vita a personaggi caratterizzati da debolezze, desideri e contraddizioni. Una storia che attraverso la risata invita anche a interrogarsi sul valore dell’autenticità nei rapporti umani, mostrando quanto facilmente l’interesse economico possa prendere il sopravvento sugli affetti e quanto sia difficile, per ciascuno, liberarsi delle maschere indossate nella vita quotidiana.