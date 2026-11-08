Messina, aperta la nuova “casa” di Controcorrente: inaugurata la segreteria di De Leo. La Vardera: “siamo già in campagna elettorale, non c’è più tempo per le primarie”

Bagno di folla a Messina per l’inaugurazione della nuova segreteria politica del deputato regionale Alessandro De Leo, esponente di Controcorrente. Numerosi cittadini e sostenitori, arrivati anche dai centri della provincia, hanno partecipato ieri sera all’apertura della sede del movimento in via Dogali 25, a pochi passi da piazza Cairoli. Un appuntamento che ha assunto anche un significato politico in vista delle prossime elezioni regionali siciliane, con il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera che ha ribadito la propria candidatura alla presidenza della Regione e la volontà di proseguire la campagna elettorale senza attendere le decisioni dei partiti nazionali. Accanto a De Leo erano presenti gli altri componenti del gruppo parlamentare di Controcorrente all’Assemblea regionale siciliana: lo stesso La Vardera, Jose Marano, esponente del territorio catanese, e Carlo Gilistro, di Siracusa. All’inaugurazione hanno preso parte anche l’ex deputata Piera Aiello, sindaci e consiglieri comunali del Messinese. La nuova sede nasce con l’obiettivo di rafforzare il rapporto del movimento con i cittadini e di offrire uno spazio stabile di confronto e partecipazione nel centro della città.

De Leo inaugura la nuova sede: “Questa segreteria è la casa dei cittadini”

Prima del brindisi inaugurale, Alessandro De Leo si è soffermato con i giornalisti sul significato dell’iniziativa e sulle prospettive politiche del movimento. Il deputato regionale ha richiamato il pensiero di Sant’Agostino per spiegare le ragioni del proprio impegno e la scelta di sostenere il progetto di Controcorrente, individuando nella partecipazione civica e nel rapporto diretto con il territorio due elementi fondamentali della propria attività politica. “Ci sono due elementi principali nella vita, l’indignazione e il coraggio. Quando capisci che c’è un sistema che non ti piace, che blocca il nostro territorio, allora devi trovare il coraggio di sposare un progetto che vuole ridare dignità alla Sicilia e ai siciliani. La prospettiva è portare La Vardera alla presidenza della Regione; e questa segreteria è la “casa” dei cittadini, stiamo investendo molto nel rapporto con la gente, un rapporto che riteniamo assolutamente centrale. Mentre gli altri partiti chiudono le loro porte, ritirandosi in stanze segrete, noi spalanchiamo i battenti come questa sera, perché non abbiamo nulla da nascondere e siamo pronti ad accogliere davvero tutti, ad ascoltare, a elaborare idee. Adesso partiremo in tour per la Sicilia, Comune per Comune, busseremo nelle case, anche solo per un caffè ad ascoltare le persone”. Parole con le quali De Leo ha voluto sottolineare la funzione della nuova segreteria, pensata non soltanto come sede organizzativa, ma come luogo aperto ai cittadini e alle loro esigenze. L’esponente di Controcorrente ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare un percorso di incontri nei Comuni siciliani, per raccogliere direttamente le istanze delle comunità e consolidare la presenza del movimento sul territorio.

La Vardera rilancia la candidatura alla Regione: “Non mi interessano le dinamiche romane”

Il momento politicamente più significativo della serata è arrivato con le dichiarazioni di Ismaele La Vardera, che ha confermato la propria intenzione di concorrere alla presidenza della Regione Siciliana e ha preso posizione sul confronto interno alle forze politiche in vista delle prossime elezioni. Il leader di Controcorrente ha ribadito che la sua candidatura resta pienamente in campo e che il movimento considera già avviata la campagna elettorale, indipendentemente dalle scelte che potranno maturare a livello nazionale. “Noi siamo già in campagna elettorale, la mia candidatura è e resta in campo. Non mi interessano le dinamiche romane, la Sicilia deve essere al di sopra dei partiti. Certamente dialoghiamo con tutti, ma io dico che non possiamo scegliere il candidato presidente aspettando le primarie nazionali. Dobbiamo farlo subito; oggi non credo vi sia più il tempo di fare le primarie nell’Isola”. Una posizione che evidenzia la volontà di La Vardera di accelerare i tempi della competizione politica e di non subordinare la scelta del candidato presidente agli equilibri nazionali. Pur confermando la disponibilità al dialogo con le altre forze politiche, il leader di Controcorrente ha espresso la convinzione che non ci siano più le condizioni temporali per organizzare le primarie in Sicilia, indicando nella necessità di decidere rapidamente uno dei temi centrali del confronto elettorale.

Controcorrente rafforza la presenza a Messina e prepara il tour nei Comuni siciliani

L’inaugurazione della segreteria di via Dogali rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di radicamento territoriale di Controcorrente a Messina e in provincia. La partecipazione di cittadini, amministratori locali ed esponenti del gruppo parlamentare all’Ars ha accompagnato l’apertura di uno spazio che il movimento intende utilizzare per rafforzare il confronto con la popolazione e promuovere le proprie iniziative politiche. La presenza dei deputati Jose Marano e Carlo Gilistro, insieme a quella dell’ex parlamentare Piera Aiello, ha contribuito a dare all’appuntamento una dimensione che va oltre il territorio messinese, collegandolo al progetto regionale sostenuto da La Vardera. Al centro della strategia illustrata da De Leo c’è la volontà di avvicinare la politica alle persone, attraverso incontri diretti e un tour che interesserà i Comuni della Sicilia. Un percorso che accompagnerà la candidatura di La Vardera alla presidenza della Regione e che punta a consolidare la rete territoriale di Controcorrente. La serata messinese si è così trasformata da semplice inaugurazione di una sede politica in un’occasione per ribadire gli obiettivi del movimento, con la partecipazione dei cittadini e la preparazione della prossima sfida elettorale al centro dell’attività annunciata dai suoi rappresentanti.