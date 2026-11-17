Contrastare le truffe ai danni degli anziani e delle persone fragili, promuovendo la prevenzione attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e della comunità. È questo l’obiettivo della campagna “Truffe Stop – Prova a prenderli”, giunta alla seconda edizione, promossa dal Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, e dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”. La conferenza stampa conclusiva dell’iniziativa si terrà mercoledì 18 novembre, alle ore 10:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Durante l’incontro saranno illustrati i risultati delle attività realizzate nel 2026, che hanno coinvolto studenti, volontari e associazioni del territorio in un percorso di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione dei raggiri.

Messina, la campagna Truffe Stop si conclude a Palazzo Zanca

Alla conferenza stampa di chiusura della seconda edizione di “Truffe Stop – Prova a prenderli” interverranno l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, la responsabile unica del progetto Maria Rita Giordano, il tenente dei Carabinieri Ciro Grassia, il consigliere del direttivo del Cesv Messina Carmelo Schepisi e il presidente di Messina Social City Francesco Giorgio. Saranno inoltre presenti i dirigenti scolastici degli istituti che hanno aderito alla campagna, contribuendo alla realizzazione delle attività di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.

Truffe agli anziani, coinvolte quattro scuole medie di Messina

L’edizione 2026 della campagna ha previsto il coinvolgimento di quattro scuole medie distribuite da nord a sud della città, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno delle truffe e sull’importanza della prevenzione. Gli istituti che hanno partecipato sono il Boer-Verona Trento, il Pascoli-Crispi, il Collegio Sant’Ignazio e la scuola media Tremestieri. Complessivamente sono stati realizzati quattro incontri con studentesse e studenti, ai quali si sono aggiunte tre iniziative rivolte alla comunità, organizzate con il coinvolgimento di attivisti e volontari, in collaborazione con Cesv e Caritas. Il percorso ha quindi unito attività nelle scuole e iniziative sul territorio, coinvolgendo diverse componenti della comunità cittadina nella sensibilizzazione contro i tentativi di raggiro.

In provincia di Messina circa 148mila persone hanno più di 65 anni

La campagna affronta un fenomeno che interessa in modo particolare le persone anziane e fragili, puntando a fornire strumenti di consapevolezza e prevenzione. Secondo i dati riportati nell’ambito dell’iniziativa, nella provincia di Messina vivono circa 148mila persone con più di 65 anni, delle quali 54mila nel solo Comune di Messina. Numeri che evidenziano l’importanza di promuovere attività informative rivolte alla popolazione anziana e, più in generale, alla comunità, per favorire il riconoscimento dei tentativi di truffa.

“Prova a prenderli”: il nuovo approccio alla prevenzione delle truffe

La seconda edizione della campagna si caratterizza anche per lo slogan “Prova a prenderli”, un riferimento ironico e provocatorio all’immaginario del celebre film omonimo. Il messaggio dell’iniziativa punta a modificare la rappresentazione delle persone anziane, non più considerate soltanto come potenziali vittime passive e indifese, ma come cittadini consapevoli, attenti e capaci di riconoscere i tentativi di raggiro. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che valorizzi la capacità di individuare situazioni sospette e reagire ai tentativi di truffa, rafforzando la consapevolezza individuale e collettiva.

Il progetto NonRaggir@ME prosegue il percorso avviato nel 2025

Le attività realizzate nel 2026 rappresentano la prosecuzione del lavoro avviato con la prima edizione della campagna “Truffe Stop”. Nel 2025 gli incontri si erano svolti nei sei quartieri cittadini, registrando una partecipazione complessiva di oltre 1.300 persone. Con la seconda edizione, il progetto ha ampliato il coinvolgimento delle scuole, affiancando agli incontri con gli studenti le iniziative dedicate alla comunità, in collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo.