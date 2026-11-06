Messina, anziana ricoverata in ospedale derubata della carta di debito: OSS sospesa per 6 mesi

Nei giorni scorsi, a Patti, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per 6 mesi, emessa dal GIP di quel Tribunale nei confronti di un’operatrice socio sanitaria, ritenuta gravemente indiziata di “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Il provvedimento è scaturito da un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Patti e avviata a seguito della denuncia presentata dalla nipote di un’anziana, all’epoca ricoverata in gravi condizioni nel reparto di geriatria dell’ospedale del luogo e quindi impossibilitata ad avere il controllo sui propri effetti personali.

L’indagata si sarebbe appropriata della carta di debito che quest’ultima custodiva nel portafogli

Le indagini svolte dai militari hanno infatti consentito di appurare che l’indagata – approfittando dell’esercizio delle funzioni presso l’ospedale di Patti, nonché della condizione di fragilità della vittima – si sarebbe appropriata della carta di debito che quest’ultima custodiva nel portafogli, riposto nell’armadietto della sua stanza di degenza.

A quel punto – tra il 25 e il 27 agosto 2025 – l’indagata avrebbe effettuato indebitamente diverse operazioni, tra cui prelievi di contanti da sportelli ATM e acquisti in esercizi commerciali, per un danno complessivo calcolato in quasi 1.200 euro.

In particolare, le transazioni indebite sono state ricostruite incrociando accertamenti bancari e immagini degli impipanti di videosorveglianza installati presso gli istituti di credito e le attività commerciali ove l’indagata aveva eseguito le operazioni, venendo conseguentemente immortalata. Alla luce del solido quadro probatorio raccolto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ravvisato un concreto pericolo di reiterazione del reato connesso con la professione svolta dalla donna, talché ha disposto nei suoi confronti la citata misura interdittiva.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.