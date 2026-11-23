Ancora un albero caduto in Via Umberto Terracini a Messina, dove nelle ultime ore si è verificato un nuovo crollo sulla sede stradale, provocando paura e disagi. Un episodio che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’alberatura lungo la via e sui possibili rischi per residenti, pedoni e automobilisti. A denunciare l’accaduto è Emanuele Maurotto, consigliere della V Circoscrizione del Comune di Messina, che torna a sollecitare interventi urgenti dopo le numerose segnalazioni istituzionali e i sopralluoghi effettuati nel tempo.

Albero caduto a Messina, Maurotto: “la situazione mette a rischio i cittadini”

Il nuovo crollo, secondo il consigliere, conferma una criticità già nota e mai definitivamente risolta. Maurotto richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare il problema attraverso interventi strutturali, evitando di limitarsi alle operazioni successive alla caduta degli alberi. “Quanto accaduto oggi in Via Umberto Terracini non può più essere derubricato a semplice fatalità o maltempo”, dichiara Maurotto. “Parliamo di una situazione ampiamente nota, che mette seriamente a repentaglio l’incolumità della cittadinanza. Nonostante le innumerevoli note trasmesse, le continue sollecitazioni e i sopralluoghi effettuati nel tempo da tutte le forze politiche, la condizione dell’alberatura è rimasta sostanzialmente invariata”. Il consigliere della V Circoscrizione denuncia dunque il permanere di una situazione di pericolo, nonostante le richieste di intervento già avanzate agli uffici competenti.

Via Umberto Terracini, chiesta una verifica su tutti gli alberi e un piano di messa in sicurezza

Alla luce dell’ennesimo episodio, Maurotto ha annunciato di aver trasmesso un’ulteriore comunicazione formale agli uffici competenti, chiedendo non soltanto la rimozione dell’albero caduto, ma anche una verifica tecnica complessiva della stabilità delle alberature presenti lungo la strada. “È evidente che gli interventi tampone eseguiti solo a danno avvenuto non bastano più”, prosegue il Consigliere della V Circoscrizione. “Ho già provveduto a inoltrare un’ulteriore nota formale agli uffici competenti per chiedere non soltanto la rimozione immediata del fusto caduto, ma soprattutto una verifica tecnica complessiva sullo stato di salute e di stabilità di tutti gli alberi presenti lungo l’arteria, seguita da un piano di potatura e messa in sicurezza definitivo. La sicurezza dei cittadini non può attendere il prossimo crollo”.