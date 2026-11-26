Il ruolo dei sindaci, il futuro degli enti locali, la sostenibilità finanziaria dei Comuni e le prospettive che si apriranno dopo il Pnrr. Sono alcuni dei temi al centro della 43ª Assemblea annuale dell’ANCI, in corso a Verona, alla quale partecipa anche il sindaco di Messina, Federico Basile. L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra gli amministratori locali nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, come riferito dal primo cittadino messinese, ha ribadito l’importanza dei Comuni quali presidi della democrazia nei territori.

Assemblea ANCI, il futuro dei Comuni tra servizi, risorse e nuove sfide

Al centro delle giornate di lavoro ci sono le principali questioni che interessano quotidianamente le amministrazioni locali: dai servizi pubblici alle esigenze dei cittadini, passando per la finanza locale e le future forme di compartecipazione nazionale ed europea dopo il Pnrr. Spazio anche al tema della riforma delle Province, con il plauso espresso dal presidente dell’Upi Gianluca Quadrini al via libera del Consiglio dei ministri. Basile ha sottolineato l’importanza di portare all’attenzione del confronto nazionale l’esperienza amministrativa di Messina, evidenziando la necessità di ascoltare le istanze dei territori e valorizzare il contributo dei sindaci nella definizione delle prospettive future degli enti locali.

Il sindaco Basile: “la voce di Messina all’Assemblea nazionale dei sindaci”

“Ieri a Verona ho vissuto con grande emozione l’apertura della 43esima Assemblea annuale dell’ANCI, che quest’anno vuole riflettere sul ruolo dei sindaci durante l’ottantesimo anniversario della nostra Repubblica Italiana. Alla cerimonia inaugurale era presente anche il Presidente Sergio Mattarella che ha ribadito l’importanza dei Comuni quali presidi della democrazia nelle città. Sono giornate di confronto che proseguiranno ancora oggi e domani, con al centro il ruolo dei Comuni su tematiche quali servizi, bisogni dei cittadini, finanza locale e future forme di compartecipazione nazionale ed europea all’indomani del Pnrr. Sono temi che come sindaco di Messina vivo ogni giorno, e su cui è fondamentale che le amministrazioni siano ascoltate e chiamate a portare la propria esperienza. Dalla cerimonia è arrivato anche il plauso al via libera del Consiglio dei ministri alla riforma delle Province, espresso dal presidente dell’Upi Gianluca Quadrini. Porto a Verona la voce di Messina, e a Messina il lavoro che i sindaci stanno facendo per i territori. Proseguiamo ancora oggi con incontri di riflessione, dibattito e confronto”, sottolinea Basile.