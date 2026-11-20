“Alberi potati in maniera disomogenea lungo il viale della Libertà a Messina, con evidenti differenze tra i due lati della carreggiata”. È la situazione denunciata da Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, che sollecita “un intervento urgente di MessinaServizi Bene Comune per ripristinare condizioni adeguate di decoro e garantire una manutenzione uniforme del verde pubblico”. “Non è più tollerabile che una delle principali arterie viarie della città continui a presentare condizioni così evidenti di trascuratezza nella manutenzione del verde pubblico. Sul viale della Libertà, infatti, si registra una situazione di mancata o incompleta potatura degli alberi che interessa soprattutto un lato della carreggiata, determinando una condizione decisamente poco decorosa, oltre che una vera e propria stortura dal punto di vista estetico e visivo”, rimarca Gioveni.

Messina, Gioveni denuncia “la manutenzione disomogenea degli alberi sul viale della Libertà”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia come “la situazione risulti particolarmente evidente percorrendo il viale della Libertà, dove le condizioni delle alberature cambiano sensibilmente tra un lato e l’altro della strada”. “È davvero singolare – dichiara Gioveni – che su un viale così importante e frequentato, che rappresenta uno dei principali assi di collegamento della città, si possa assistere a una manutenzione del verde così disomogenea. Da una parte della carreggiata si ha una situazione, dall’altra una condizione completamente differente, con alberature che necessitano chiaramente di interventi di potatura. Una circostanza che, oltre a rappresentare un evidente disservizio per i cittadini, restituisce anche un’immagine poco gradevole e disordinata di una strada che dovrebbe invece essere curata e valorizzata”.

Potatura degli alberi a Messina, “non solo decoro ma anche sicurezza”

La questione sollevata dal consigliere comunale “non riguarda esclusivamente l’aspetto estetico della strada”. Gioveni richiama infatti “l’attenzione sull’importanza di una manutenzione periodica delle alberature, necessaria anche per una corretta gestione del patrimonio verde cittadino. Non si tratta soltanto di una questione estetica – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – perché la manutenzione periodica delle alberature deve rispondere anche a esigenze di sicurezza, decoro urbano e corretta gestione del patrimonio verde cittadino”.

La richiesta a MessinaServizi: sopralluogo e interventi lungo tutto il viale

Per affrontare la situazione, Libero Gioveni chiede a MessinaServizi Bene Comune “di effettuare tempestivamente un sopralluogo sul viale della Libertà e di predisporre un adeguato programma di potatura. L’obiettivo è intervenire sull’intero tratto interessato, evitando lavori limitati a singole porzioni della strada e restituendo uniformità alle alberature, oltre a migliorare il decoro di una delle arterie più rappresentative della città”. “La cura del verde pubblico – conclude – non può essere affidata a interventi occasionali o discontinui, ma deve rientrare in una programmazione seria e costante, soprattutto nelle principali arterie cittadine”.