Al via gli interventi di riqualificazione del Campo di Atletica “Salvatore Santamaria” di Messina. Questa mattina il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti, ha proceduto alla consegna dei lavori destinati all’ammodernamento dello storico impianto sportivo cittadino. L’intervento prevede un investimento complessivo di 495mila euro, finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della struttura, ridurre i consumi energetici e innalzare gli standard di sicurezza e funzionalità.

Campo di Atletica Santamaria, consegnati i lavori di riqualificazione

La consegna dei lavori rappresenta un passaggio nel percorso di ammodernamento del Campo di Atletica Salvatore Santamaria, una struttura storica e importante per la comunità sportiva messinese. Il progetto è dedicato alla riqualificazione e all’efficientamento energetico dell’impianto e prevede interventi di rinnovamento e ammodernamento delle dotazioni, con particolare attenzione alla sostenibilità e al miglioramento delle condizioni di utilizzo. L’obiettivo è rendere la struttura più moderna ed efficiente, rispondendo alle esigenze degli sportivi e dei cittadini che frequentano l’impianto, sia per attività agonistiche sia per la pratica sportiva non agonistica.

Basile: “Messina investe sullo sport, sull’innovazione e sulla sostenibilità”

A comunicare la consegna dei lavori è stato il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il valore dell’investimento per il futuro delle infrastrutture sportive cittadine. “Messina investe sullo sport, sull’innovazione e sulla sostenibilità. Questa mattina insieme all’assessore ai lavori pubblici Francesco Caminiti abbiamo consegnato i lavori per gli interventi di riqualificazione del Campo di Atletica “Salvatore Santamaria”. Un intervento da 495 mila euro, finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che guarda al futuro di una struttura importante per lo sport cittadino. Un importante intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico, che prevede il rinnovamento e l’ammodernamento degli impianti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della struttura, ottimizzare i consumi e innalzare gli standard di sicurezza, funzionalità e sostenibilità. Un passo concreto verso infrastrutture più moderne, efficienti e al passo con il futuro. Un progetto volto a migliorare la qualità di uno spazio centrale e storico per i messinesi e per la comunità di sportivi, agonisti e non. Messina continua a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti, con una visione che mette insieme infrastrutture, sostenibilità e servizi”, sottolinea Basile.