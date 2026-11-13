Messina, al via il progetto “ComeTE” per bambini e adolescenti: pubblicato l’avviso per gli Enti del Terzo Settore

Il Comune di Messina, in qualità di ente capofila del Distretto Sociosanitario D26, ha pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare alla procedura di co-progettazione del progetto “ComeTE – Sostenere passioni, competenze e desideri”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 – Child Guarantee. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di interventi socio-educativi a favore di bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la povertà educativa.

Gli Enti interessati sono invitati a prendere visione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati per conoscere i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle candidature. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. La documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione Albo Pretorio.