Messina, al via il progetto “ComeTE” per bambini e adolescenti: pubblicato l’avviso per gli Enti del Terzo Settore

Il Comune di Messina, capofila del Distretto Sociosanitario D26, avvia la co-progettazione di interventi socio-educativi rivolti ai giovani dai 6 ai 17 anni per contrastare la povertà educativa e favorire l'inclusione sociale. Candidature via PEC entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso

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Il Comune di Messina, in qualità di ente capofila del Distretto Sociosanitario D26, ha pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare alla procedura di co-progettazione del progetto “ComeTE – Sostenere passioni, competenze e desideri”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 – Child Guarantee. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di interventi socio-educativi a favore di bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la povertà educativa.

Gli Enti interessati sono invitati a prendere visione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati per conoscere i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle candidature. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. La documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione Albo Pretorio.

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