Si può parlare di tasse senza parlare soltanto di aliquote, scadenze e cartelle? Secondo Francesco Tundo, ordinario di Diritto tributario all’Università di Bologna, non solo si può: si deve. Il suo nuovo libro, “Riforma tributaria e identità repubblicana. Una scelta di campo contro le disuguaglianze” (Bologna University Press, 2026), sarà presentato lunedì 30 novembre alle ore 11 al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, nell’ambito del Corso di Diritto Tributario tenuto dal prof. Francesco De Domenico. La tesi del volume è dichiarata fin dal sottotitolo. Per l’autore una riforma fiscale non si giudica soltanto dalla qualità tecnica delle norme che introduce, ma dall’idea di società che esprime. Il progetto di una «grande riforma tributaria» viene letto come strumento per dare attuazione ai principi costituzionali, a partire da uguaglianza e solidarietà, con un ruolo centrale assegnato all’imposta personale, generale e progressiva sul reddito: quella che, nelle intenzioni dei costituenti, doveva trasformare il patto costituente in un vero patto sociale.

Non è un tema nuovo per Tundo. Nel 2024, sempre con Bologna University Press, aveva pubblicato “La riforma tributaria. Il metodo Matteotti”, dedicato all’attenzione che Giacomo Matteotti rivolse alla questione fiscale come via verso l’equità. Il nuovo libro ne raccoglie in un certo senso l’eredità e la porta nel dibattito di oggi: proprio nei giorni scorsi è stato discusso in Senato, alla presenza dell’economista Lucrezia Reichlin, ed è entrato nel confronto politico sul modello fiscale da proporre al Paese.

Il programma dell’incontro messinese è di livello

Il programma dell’incontro messinese è di livello. I saluti saranno portati da Gustavo Barresi, direttore del Dipartimento di Economia. Ne discuteranno Francesco De Domenico, docente del corso; Giovanni Moschella, ordinario di Diritto pubblico all’Università di Messina; e Antonio Nicita, ordinario di Politica economica all’Università LUMSA. Le conclusioni saranno affidate all’autore.

Il valore dell’iniziativa va oltre l’aula universitaria. In una città e in una regione dove il rapporto tra cittadino e fisco è spesso vissuto come una sequenza di avvisi, ingiunzioni e sportelli, sentir parlare di tributi come di una questione di cittadinanza – chi paga, quanto, perché e in cambio di che cosa – è già una piccola rivoluzione culturale. Si può condividere o meno l’impostazione dell’autore, e non mancherà chi sostiene che la progressività vada ripensata o che la priorità sia alleggerire il carico complessivo; ma il merito del libro è riportare il fisco dentro la Costituzione, dove era nato. Agli studenti di Economia, e a chiunque voglia capire perché la parola “tasse” non dovrebbe far paura ma far pensare, l’appuntamento di lunedì mattina offre un’occasione rara: ascoltare un dibattito sul fisco che non si riduce a uno slogan. L’ingresso è previsto al Dipartimento di Economia dell’Ateneo peloritano.