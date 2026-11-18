Messina aderisce alla campagna nazionale “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’Associazione Nastro Viola in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas, che si celebra il 19 novembre. Per testimoniare la vicinanza della città a quanti affrontano questa patologia e alle loro famiglie, nella serata di giovedì 19 novembre Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, sarà illuminato di viola, aderendo così alla mobilitazione internazionale “Light It Purple”, che coinvolge ogni anno città ed edifici in tutto il mondo. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione su una neoplasia particolarmente aggressiva, spesso diagnosticata tardivamente a causa dell’assenza di sintomi specifici nelle fasi iniziali, e a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della ricerca scientifica, della prevenzione e dell’informazione.

“Con l’illuminazione di Palazzo Zanca vogliamo che Messina partecipi concretamente a questa importante giornata di sensibilizzazione. Il viola che illuminerà la nostra sede istituzionale sarà un segno di attenzione, vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone che combattono contro il tumore al pancreas e delle loro famiglie. Come Amministrazione comunale sentiamo il dovere di sostenere iniziative che contribuiscono a diffondere consapevolezza, incoraggiare la ricerca e ricordare quanto sia fondamentale non lasciare sole le persone che affrontano la malattia. Anche un gesto simbolico può diventare un messaggio forte: accendere una luce significa mantenere alta l’attenzione e alimentare la speranza”.

Con questa adesione, Messina si unisce alle numerose città italiane che partecipano alla campagna, condividendone il messaggio: fare luce sul tumore al pancreas significa dare voce alla ricerca, promuovere la conoscenza e costruire una comunità più consapevole e solidale. Una luce viola per non spegnere i riflettori sulla malattia e per dare forza alla speranza.