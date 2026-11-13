Il Comune di Messina aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul diabete promossa dal Multidistretto Leo 108 Italy, accogliendo l’invito del Leo Club Messina Ionio a illuminare di blu un luogo simbolo della città in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre il 14 novembre. Per l’occasione, Palazzo Zanca, sede istituzionale del Comune di Messina, sarà illuminato di blu, colore simbolo della lotta al diabete e richiamo al cerchio blu adottato dalla International Diabetes Federation (IDF) come emblema dell’impegno e dell’unità globale nella prevenzione e nel contrasto della patologia.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione della cittadinanza su una malattia cronica

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione della cittadinanza su una malattia cronica che rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica a livello mondiale. Il diabete, infatti, è una patologia in costante diffusione, le cui complicanze possono incidere significativamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette. Da qui l’importanza della diagnosi precoce, dei controlli periodici, della corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita sani. Attraverso l’illuminazione di Palazzo Zanca, l’Amministrazione comunale intende contribuire a dare visibilità a un messaggio di grande rilevanza sociale e sanitaria, manifestando attenzione verso i temi della prevenzione e della tutela della salute e sostenendo le attività di sensibilizzazione promosse sul territorio dalle associazioni.

L’adesione del Comune di Messina all’iniziativa del Leo Club Messina Ionio si inserisce in un percorso di collaborazione tra istituzioni e realtà associative, nella consapevolezza che la diffusione di una maggiore cultura della prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per la salvaguardia del benessere individuale e collettivo. Il 14 novembre, dunque, il blu illuminerà Palazzo Zanca per ricordare che la lotta al diabete riguarda tutti e che la prevenzione è il primo passo per proteggere la salute.