Sette nomi letti sulle note del Silenzio d’ordinanza e un pensiero per la Crocerossina di nazionalità ignota il cui corpo fu recuperato in mare nel 1943 da un pescatore del luogo. È stato il momento più toccante della commemorazione dei Caduti per la Patria che domenica 29 novembre ha riunito la comunità di Acqualadroni, a Messina. La cerimonia ha unito la preghiera nella Chiesa di San Pietro Apostolo all’omaggio davanti al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro.

Acqualadroni, l’omaggio ai Caduti con il Comune di Messina e la VII Municipalità

Alla commemorazione hanno preso parte le autorità religiose, civili e militari e le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Messina e dell’A.N.I.O.M.R.I.D., l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati. In rappresentanza del sindaco Federico Basile è intervenuta l’assessore alle Politiche giovanili Iris Forami. La sua presenza ha testimoniato la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla comunità di Acqualadroni e il valore istituzionale attribuito alla memoria dei Caduti. Per la VII Municipalità erano presenti il presidente Ninni Caprì e i consiglieri Santino Previti e Giovanni Russo. Ha partecipato anche il luogotenente Giovanni Di Stefano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Castanea.

Dalla messa a San Pietro Apostolo alla corona d’alloro al Monumento ai Caduti

La manifestazione si è aperta nella Chiesa di San Pietro Apostolo con la Santa Messa in suffragio dei Caduti. A officiarla è stato padre Santino Ammendolia, che ha guidato la comunità in un momento di preghiera e raccoglimento per quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Al termine della funzione religiosa, l’avvocata Silvana Paratore, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e coordinatrice della manifestazione, ha accompagnato i presenti al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro. Nel suo intervento ha richiamato l’importanza di custodire la memoria dei Caduti e di trasmettere alle nuove generazioni i valori del servizio, della libertà e della pace.

I nomi dei Caduti di Acqualadroni e il ricordo della Crocerossina del 1943

Sulle note del Silenzio d’ordinanza sono stati letti i nomi dei Caduti ricordati durante la cerimonia: Perrone Placido di Antonio, Donato Giovanni, Lo Presti Santi Placido, Frisone Placido, Lo Presti Giuseppe, Lo Presti Stefano e Tringali Giovanni. Un pensiero speciale è stato rivolto alla Crocerossina rimasta senza nome. Di lei si ignora anche la nazionalità. La comunità custodisce il ricordo del recupero del suo corpo in mare, avvenuto nel 1943 per opera di un pescatore locale, e ha voluto ricordarla insieme ai propri Caduti.

La banda Rasocolmo e le associazioni presenti alla commemorazione

L’accompagnamento musicale è stato curato dal Corpo bandistico dell’Associazione di Promozione Sociale Rasocolmo, presieduta da Gaetano Costa. Sotto la direzione del maestro Salvatore La Camera Sergi, la banda ha eseguito l’Inno di Mameli, il Silenzio d’ordinanza e la Leggenda del Piave. Erano presenti le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Nastro Verde – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, del 139° Club Frecce Tricolori – Col. Pil. Luigi Gravina di Messina, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia – Sezione di Messina e dell’Associazione Nazionale del Fante. Hanno partecipato anche l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Sezione di Messina, l’Associazione Nazionale Corpo dei Vigili del Fuoco – Sezione di Messina e la Croce Rossa Italiana – Sezione di Messina.

La Preghiera del Marinaio e delle Infermiere Volontarie chiude la cerimonia

A concludere la commemorazione sono state la Preghiera del Marinaio, recitata dal socio ANMI Nino Gervasi, e la Preghiera delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, affidata alla sorella Maria Teresa Candia. La cerimonia ha offerto alla comunità di Acqualadroni un momento di condivisione e riconoscenza, rinnovando il legame con la memoria dei propri Caduti e con i valori di libertà, pace e solidarietà.