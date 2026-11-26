Acqualadroni si prepara a rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Domenica 29 novembre 2026, il villaggio messinese ospiterà la commemorazione dei Caduti per la Patria, appuntamento conclusivo del programma commemorativo che ha coinvolto il territorio cittadino. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Messina e dell’A.N.I.O.M.R.I.D. – Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco di Messina, Federico Basile, o un suo delegato, insieme alle autorità religiose, civili e militari e ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Commemorazione dei Caduti ad Acqualadroni: il programma della cerimonia

La giornata commemorativa avrà inizio alle ore 10:30 nella Chiesa di San Pietro Apostolo, dove Padre Santino Ammendolia officerà la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Successivamente, la cerimonia proseguirà presso il Monumento ai Caduti di Acqualadroni, con la deposizione di una corona d’alloro. Il momento commemorativo sarà coordinato dall’avvocato Silvana Paratore, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’appuntamento rappresenta un’occasione per rinnovare il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, custodirne la memoria e trasmettere alle nuove generazioni i valori del dovere, della libertà e della pace.