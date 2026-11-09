Messina, abbonamenti ATM gratuiti per i disabili: il Comune chiarisce, domande non ancora disponibili

Abbonamenti gratuiti ATM per le persone con disabilità a Messina, arrivano importanti chiarimenti da parte del Comune e dell’Azienda Trasporti. Dopo l’approvazione della Delibera n. 777 del 5 novembre 2026, relativa all’attivazione dell’agevolazione per i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso della Carta Europea della Disabilità (Disability Card), numerosi utenti si stanno recando agli sportelli ATM per chiedere informazioni e presentare domanda. L’Amministrazione comunale e la governance di ATM S.p.A. precisano, tuttavia, che al momento non è ancora possibile richiedere l’abbonamento gratuito, poiché le procedure necessarie per accedere al beneficio non sono state ancora definite.

Abbonamenti ATM gratuiti a Messina, domande non ancora attive

Il Comune di Messina e ATM invitano pertanto i cittadini interessati a non recarsi presso gli sportelli dell’Azienda Trasporti per presentare le richieste, dal momento che le procedure per il rilascio dei titoli di viaggio agevolati non sono attualmente operative. La delibera approvata il 5 novembre rappresenta un atto di indirizzo per l’attivazione dell’agevolazione, ma sono ancora in corso le attività necessarie a stabilire criteri, requisiti e modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio degli abbonamenti. L’obiettivo è garantire una gestione chiara e ordinata delle richieste da parte dei cittadini aventi diritto.

Disability Card e trasporto pubblico gratuito: si attendono le modalità per le richieste

L’agevolazione riguarda i cittadini residenti nel Comune di Messina in possesso della Carta Europea della Disabilità e prevede il rilascio di abbonamenti gratuiti per il servizio di trasporto pubblico locale urbano. Il Comune e ATM comunicheranno attraverso i rispettivi canali istituzionali tutte le informazioni necessarie non appena saranno completate le procedure, specificando tempi e modalità di presentazione delle domande. Nel frattempo, l’invito rivolto alla cittadinanza è quello di attendere le comunicazioni ufficiali prima di recarsi agli sportelli, evitando così spostamenti inutili e richieste che, allo stato attuale, non possono ancora essere accolte.