Ottanta opportunità di inserimento sociale e lavorativo, con un’indennità di partecipazione di 600 euro al mese per sei mesi. Il Comune di Messina informa che è stato aggiornato il collegamento allo sportello telematico per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 80 beneficiari di voucher per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale e lavorativa. L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano di Attuazione Locale QSF 2024 – Fondo Povertà, Quota Servizi.

Tirocini di inclusione sociale a Messina: chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Messina già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro oppure appartenenti a un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (ADI). Per accedere ai tirocini è inoltre necessario essere inoccupati o disoccupati e rispettare gli ulteriori requisiti indicati nell’Avviso pubblico.

Come presentare la domanda: il nuovo link e le scadenze

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 1° dicembre alle ore 23:59 del 20 dicembre 2026, esclusivamente online. Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il Comune di Messina ha aggiornato il collegamento allo sportello telematico dedicato all’iniziativa. Per presentare la domanda sarà necessario accedere al seguente indirizzo: presentare domanda per i tirocini di inclusione sociale.

Tirocini di sei mesi con un’indennità di 600 euro mensili

Il progetto prevede l’attivazione di 80 tirocini della durata di sei mesi, con una frequenza settimanale di 20 ore e un’indennità di partecipazione pari a 600 euro mensili. I beneficiari saranno accompagnati attraverso attività di orientamento, formazione e tutoraggio, nell’ambito di percorsi personalizzati elaborati in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale.

Dove chiedere informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Front Office del Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, situato al piano terra di Palazzo Satellite. Gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30, e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 16:30.