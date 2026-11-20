Il trasferimento di quindici classi dell’indirizzo Biomedico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale Archimede di Messina presso l’Istituto Ancelle Riparatrici, in viale Regina Elena, pone nuove esigenze sul fronte del trasporto pubblico. Una situazione che coinvolge circa 500 studenti e le rispettive famiglie, alle prese con la necessità di raggiungere quotidianamente i diversi plessi scolastici e fare ritorno a casa. Per affrontare le difficoltà legate agli spostamenti, i rappresentanti degli studenti hanno presentato questa mattina un’istanza formale all’Azienda Trasporti Messina (ATM), chiedendo il potenziamento della linea 21 e una revisione degli orari delle linee 33 e 39, particolarmente utilizzate dagli studenti pendolari.

Liceo Archimede, 500 studenti coinvolti nel trasferimento: le difficoltà con gli autobus

Il Liceo Archimede si trova attualmente distribuito su tre plessi scolastici, con una distanza di circa 2,2 chilometri tra la sede centrale e quella delle Ancelle Riparatrici. Una nuova organizzazione che rende ancora più importante disporre di collegamenti efficienti, soprattutto per gli studenti provenienti da altre zone della città e della provincia. Negli ultimi tempi, studenti e famiglie “hanno segnalato diverse criticità relative agli spostamenti quotidiani, con disagi che incidono sull’organizzazione delle giornate scolastiche e sulla possibilità di raggiungere puntualmente le lezioni. Le difficoltà riguardano in particolare i pendolari, che devono fare affidamento sugli orari degli autobus e sulle coincidenze tra le diverse linee”.

Trasporti a Messina, chiesto il potenziamento della linea 21

La prima richiesta riguarda il potenziamento della linea 21, che collega la fermata di Villa Salus all’Istituto Ancelle Riparatrici. Attualmente è prevista una corsa con arrivo alle 7:55, considerata fondamentale per consentire agli studenti di raggiungere il nuovo plesso prima dell’inizio delle lezioni. Secondo i rappresentanti, “l’aumento del numero di passeggeri previsto con il trasferimento delle quindici classi rende necessario un adeguamento del servizio, sia attraverso un incremento delle corse sia mediante una capienza dei mezzi proporzionata alle effettive esigenze dell’utenza”.

Linee 33 e 39, gli studenti chiedono di anticipare le corse del mattino

Un’altra richiesta riguarda gli orari mattutini delle linee 33 e 39, utilizzate soprattutto dagli studenti pendolari che raggiungono Messina dalle zone periferiche. Per la linea 33, in partenza da Villafranca, viene proposto di anticipare la corsa dalle 7:10 alle 7:00. Per la linea 39, in partenza da Santa Margherita, gli studenti chiedono invece “di spostare la partenza dalle 7:20 alle 7:00. Le modifiche, rispettivamente di dieci e venti minuti, consentirebbero agli studenti di raggiungere Villa Salus in tempo utile per effettuare il cambio con la linea 21 e arrivare alle Ancelle Riparatrici prima dell’inizio delle attività didattiche”.

Il problema del rientro a casa: richieste modifiche anche alle corse pomeridiane

Le criticità non riguardano soltanto l’ingresso a scuola, ma anche il ritorno a casa al termine delle lezioni. Per questo motivo, nell’istanza viene chiesta “anche una rimodulazione degli orari delle corse di metà giornata”. In particolare, gli studenti propongono “di posticipare la partenza della linea 33 dal Terminal Cavallotti dalle 14:00 alle 14:10 e quella della linea 39 dalla fermata Papardo dalle 13:36 alle 13:46. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire coincidenze compatibili con la linea 21 in partenza dalle Ancelle Riparatrici alle 13:54, con arrivo previsto a Villa Salus alle 14:00. I dieci minuti aggiuntivi permetterebbero agli studenti di raggiungere le fermate delle altre linee senza rischiare di perdere gli autobus diretti verso casa. Nell’istanza viene inoltre segnalato il problema del sovraffollamento delle linee 33 e 39, una criticità che, secondo gli studenti, si manifesta già da tempo e non dipende esclusivamente dal trasferimento dell’indirizzo Biomedico. Per entrambe le linee viene quindi richiesto di valutare un potenziamento delle corse mattutine e di quelle di metà giornata”.

Raccolta firme e istanza ad ATM: coinvolti anche il sindaco Basile e il dirigente scolastico

L’iniziativa è stata accompagnata da una raccolta firme dei rappresentanti degli studenti dei Consigli di classe delle quindici classi interessate, a sostegno delle richieste avanzate all’azienda di trasporto pubblico. Il documento è stato indirizzato al Consiglio di Amministrazione di ATM, con copia al sindaco di Messina Federico Basile, al dirigente scolastico del Liceo Archimede, Laura Cappuccio, e al dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina, Leon Zingales. I rappresentanti precisano “che l’obiettivo dell’iniziativa non è alimentare polemiche o attribuire responsabilità, ma individuare soluzioni concrete attraverso il confronto con l’azienda. Le proposte sono state elaborate a seguito delle segnalazioni degli studenti, con l’intento di intervenire sui collegamenti e sugli orari già esistenti”.

Gli studenti esprimono inoltre “fiducia nella disponibilità di ATM ad ascoltare le richieste e ringraziano la dirigente scolastica Laura Cappuccio per essersi già attivata a sostegno delle esigenze della comunità scolastica. Adesso si attende una risposta dell’azienda, nella speranza che possa essere avviato un confronto e individuata una soluzione in tempi brevi, evitando che le difficoltà quotidiane negli spostamenti si trasformino in un problema strutturale”. Il documento, redatto dalla rappresentante degli studenti Giulia Perri, anche a nome dei colleghi Giovanni Orfila, Federico De Salvo, Davide Barbera, Paolo Arigò, Giorgio Bensaia e Giacomo Alon Warm, si conclude richiamando un principio fondamentale: «Perché il diritto allo studio non si esaurisce all’interno delle aule: passa anche dalla possibilità di raggiungerle».