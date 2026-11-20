“Un milione e 340mila euro di finanziamenti destinati alle persone con disabilità e alle famiglie fragili che non si sono tradotti in servizi concreti”. È quanto denuncia il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per chiedere al sindaco di Messina, Federico Basile, chiarimenti “sulla mancata realizzazione di tre progetti dedicati all’inclusione sociale. Le risorse avrebbero dovuto finanziare abitazioni per favorire percorsi di autonomia delle persone con disabilità, opportunità di inserimento lavorativo e servizi di assistenza domiciliare. Secondo quanto riferito dal gruppo consiliare, però, nessuno degli interventi previsti è stato realizzato: due finanziamenti sono stati revocati, mentre al terzo il Comune ha rinunciato. Una vicenda che comporterà anche la restituzione al Ministero di 134mila euro ricevuti a titolo di anticipazione”.

Messina, finanziamenti persi per disabilità e inclusione sociale: l’interrogazione al sindaco

Il gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione” chiede all’Amministrazione comunale “di ricostruire quanto accaduto e chiarire le ragioni che hanno portato alla perdita delle risorse, con particolare attenzione alle conseguenze per le persone che avrebbero dovuto beneficiare dei progetti. Dietro queste cifre ci sono persone e famiglie che avevano bisogno di risposte. Parliamo di occasioni di autonomia, di lavoro e di assistenza che la città avrebbe potuto offrire e che invece non sono mai diventate realtà. Non è una semplice pratica amministrativa rimasta incompiuta: è un’opportunità persa per la parte più fragile della nostra comunità”.

“Assistenza domiciliare, il progetto per 125 beneficiari mai realizzato”

Tra gli aspetti sui quali il gruppo consiliare concentra maggiormente l’attenzione figura il progetto relativo all’assistenza domiciliare. “La convenzione con il Ministero risale all’aprile 2023, mentre l’affidamento a Messina Social City è arrivato soltanto nell’ottobre 2025, a distanza di oltre due anni. L’intervento avrebbe dovuto coinvolgere 125 beneficiari, che, secondo quanto denunciato nell’interrogazione, non sono stati individuati. Nel frattempo, gli uffici comunali avevano già segnalato all’assessore competente le criticità emerse e il rischio di perdere il finanziamento. Una successione di passaggi sulla quale il gruppo di opposizione chiede chiarimenti, soprattutto per comprendere se e quali iniziative siano state intraprese dall’Amministrazione dopo le segnalazioni degli uffici”, evidenzia l’interrogazione.“Vogliamo capire quando l’Amministrazione abbia avuto piena consapevolezza del problema, cosa abbia fatto per evitarlo e perché non sia riuscita a trovare una soluzione. Non basta parlare di difficoltà burocratiche o di beneficiari irreperibili: bisogna spiegare perché la programmazione non abbia funzionato e perché nessuno sia riuscito a rimettere in carreggiata questi progetti”, rimarca l’interrogazione.

“Il Comune dovrà restituire 134mila euro”: chiesti chiarimenti sulle conseguenze economiche

Un ulteriore punto dell’interrogazione riguarda “la restituzione di 134mila euro al Ministero, corrispondenti alle anticipazioni già ricevute per i progetti”. Il gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione” “vuole conoscere le modalità con cui verranno restituite le somme e verificare se la mancata realizzazione degli interventi possa determinare ulteriori conseguenze economiche per il Comune di Messina”.

Scurria Sindaco contro l’Amministrazione Basile: “La buona amministrazione si misura dai risultati”

La vicenda assume anche una dimensione politica, con il gruppo consiliare che contesta “all’Amministrazione Basile la distanza tra i risultati rivendicati sul piano della programmazione e la mancata attuazione dei tre progetti”. “Il punto politico è inevitabile. Questa Amministrazione rivendica spesso efficienza, capacità di programmazione e buona amministrazione. Ma la buona amministrazione si misura dai risultati, non dagli annunci e dai finanziamenti ottenuti. E quando si perdono 1,34 milioni di euro senza realizzare un solo servizio, il Sindaco ha il dovere di spiegare ai cittadini che cosa non ha funzionato. Perché quei soldi non erano destinati a fare bella figura nei comunicati: erano destinati a cambiare, concretamente, la vita di tante persone”, conclude l’interrogazione.