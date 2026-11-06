Meloni sulle elezioni Midterm: “non ho quell’approccio da tifoseria”. E chiarisce cosa cambia nei rapporti con Trump

Giorgia Meloni interviene sui risultati delle elezioni Midterm negli Stati Uniti e chiarisce la posizione del governo italiano dopo il voto americano. La presidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di Fieracavalli a Verona, ha ribadito il rispetto per la volontà espressa dagli elettori statunitensi, escludendo che il nuovo scenario politico possa modificare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Meloni sulle Midterm USA: “per me non cambia assolutamente nulla nei nostri rapporti con gli americani”

La premier ha spiegato di non voler intervenire nelle dinamiche politiche interne di altri Paesi, rivendicando un approccio alla politica estera indipendente dall’appartenenza politica di chi governa a Washington.

“Non so che cosa vi aspettate, nel senso che io non sono un esponente della politica americana, non ritengo di dover dire più di quello che ho detto. Rispettiamo chiaramente quello che gli americani hanno deciso in elezioni che sono libere e sovrane. Non amo l’ingerenza nelle dinamiche altrui. L’ho detto in tutte le questioni in cui mi è stato chiesto un commento sulle elezioni degli altri. Per me non cambia assolutamente nulla nei nostri rapporti con gli americani, perché il mio approccio verso gli Stati Uniti non è mai cambiato in questi anni, indipendentemente da chi governava. Io non ho quell’approccio da tifoseria nella politica estera, lo lascio ad altri”, ha dichiarato Giorgia Meloni.

Italia e Stati Uniti, la linea di Meloni dopo il voto americano

Le parole della presidente del Consiglio arrivano dopo le elezioni americane di metà mandato, che hanno modificato gli equilibri politici negli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump. Meloni ha scelto di non esprimere giudizi sui risultati elettorali, sottolineando invece la volontà di mantenere rapporti stabili con Washington, indipendentemente dalle maggioranze politiche americane.

Il messaggio della premier è dunque quello della continuità nelle relazioni tra Italia e USA: rispetto per la sovranità degli elettori americani, nessuna interferenza nelle dinamiche interne e una politica estera che, nelle intenzioni di Meloni, non deve trasformarsi in una competizione tra sostenitori dei diversi schieramenti politici.