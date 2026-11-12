Meloni esulta per l’accordo tra imprese e sindacati: “traguardo storico, passo decisivo per aumentare gli stipendi”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza, definendola un risultato di grande importanza per il futuro delle relazioni sindacali e industriali in Italia. Secondo il premier, l’accordo rappresenta un passaggio fondamentale per sostenere le retribuzioni dei lavoratori e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. In una nota diffusa oggi, giovedì 12 novembre, Meloni sottolinea il valore dell’intesa e le prospettive che questa apre per il mondo del lavoro: “L’intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia. È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo”.

La presidente del Consiglio pone quindi l’accento sulla necessità di modernizzare le relazioni tra imprese e sindacati, individuando nella collaborazione tra le parti sociali uno strumento importante per affrontare le sfide economiche e produttive del Paese. Nelle parole del premier, il rafforzamento dei salari e il miglioramento della competitività rappresentano due obiettivi strettamente collegati, sui quali l’intesa appena raggiunta può segnare un avanzamento significativo.

Meloni ringrazia sindacati, imprese e il ministro Calderone

Nel suo intervento, Giorgia Meloni rivolge inoltre un ringraziamento al ministro del Lavoro Marina Calderone e alle organizzazioni sindacali e datoriali che hanno contribuito al percorso culminato nell’accordo.

“Ringrazio il Ministro del lavoro Marina Calderone e tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per il contributo che hanno garantito in ogni fase di questo percorso: è la dimostrazione che quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti”.

Il premier evidenzia così il ruolo della collaborazione tra Governo, sindacati e rappresentanze delle imprese, presentando l’intesa come un esempio della capacità del sistema economico e sociale italiano di individuare obiettivi condivisi. Al centro delle dichiarazioni della presidente del Consiglio restano dunque la qualità del lavoro, la rappresentanza sindacale, il rafforzamento delle retribuzioni e la produttività: temi che Meloni considera fondamentali per rendere l’economia italiana più competitiva e preparata ad affrontare le trasformazioni in corso.