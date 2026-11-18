“Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo. Per loro esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza. Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Quando ci siamo insediati, su un premio di produttività da 3 mila euro, lo Stato se ne prendeva 300, perché quel premio era tassato al 10%. Noi abbiamo cambiato le regole del gioco: oggi, con l’aliquota all’1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività da 3 mila euro, lo Stato se ne prende 30, cioè un decimo dei soldi che tratteneva prima. Significa che gli altri 2970 euro restano a chi quel premio se l’è guadagnato, com’è giusto che sia. Non solo oggi la tassazione all’1% può valere per i premi di produttività fino a 5 mila euro l’anno per i dipendenti del settore privato con un reddito fino a 80 mila euro. Perché chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno, ovvero il salario non deve essere minimo, ma deve essere giusto”.