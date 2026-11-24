Nuove agevolazioni fiscali per i giovani lavoratori, conferma della tassazione agevolata sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e rafforzamento dei fringe benefit. Sono alcune delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2027, illustrate oggi, martedì 24 novembre, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni attraverso un video pubblicato sui propri canali social. L’obiettivo dichiarato dal Governo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare attenzione alle nuove generazioni, attraverso una riduzione della pressione fiscale sugli incrementi retributivi e il potenziamento degli strumenti di welfare aziendale. “Nel 2027 oltre a confermare la tassazione al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, introduciamo nuove agevolazioni per i giovani lavoratori: aumenti tassati all’1% fino 2500€ e rafforzamento dei fringe benefit. C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza. Noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro”, afferma Meloni.

Manovra 2027, aumenti di stipendio tassati all’1% per i giovani: come funziona

Tra le principali novità illustrate dal presidente del Consiglio figura l’introduzione di un regime fiscale agevolato sugli incrementi retributivi dei giovani lavoratori. Nella formulazione originaria del disegno di legge, la misura interessa i lavoratori del settore privato nati dal 1998 in poi, con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro annui. L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’1% sugli incrementi retributivi rispetto all’anno precedente, entro un limite di 2.500 euro, nel rispetto dei requisiti previsti dalla disposizione. La misura non riguarda dunque l’intero stipendio percepito dal lavoratore, ma la quota di incremento reddituale ammessa al beneficio fiscale. La disposizione figura nell’articolo 44 del disegno di legge di Bilancio, come riportato nella documentazione parlamentare relativa all’esame del provvedimento.

Rinnovi contrattuali e premi di produttività: le agevolazioni previste per il 2027

Accanto alle misure destinate ai giovani lavoratori, Meloni ha annunciato la conferma della tassazione agevolata al 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. La presidente del Consiglio ha inoltre ricordato che per i premi di produttività fino a 5.000 euro resta prevista la tassazione agevolata all’1%. Si tratta di interventi attraverso i quali il Governo intende sostenere le retribuzioni nette dei lavoratori, riducendo il prelievo fiscale sulle somme interessate dalle agevolazioni.

Fringe benefit, soglia di esenzione fino a 2.000 euro per gli under 31

Un altro capitolo della manovra riguarda il rafforzamento dei fringe benefit, ovvero i beni, i servizi e le altre forme di sostegno economico che le aziende possono riconoscere ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Secondo quanto riportato nella documentazione della Camera dei Deputati, l’articolo 45 del disegno di legge prevede per il 2027 l’estensione ai lavoratori di età inferiore ai 31 anni, anche in assenza di figli a carico, della soglia di esenzione fiscale e contributiva fino a 2.000 euro. Tra le spese che possono rientrare nel beneficio figurano i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, dei canoni di locazione e degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale. Il rafforzamento del welfare aziendale punta quindi a sostenere anche alcune delle principali spese sostenute quotidianamente dai giovani lavoratori, comprese quelle legate alla casa. Non si tratta, tuttavia, di un’erogazione automatica di 2.000 euro a tutti i dipendenti interessati, ma di una soglia di esenzione applicabile ai benefici riconosciuti dal datore di lavoro.