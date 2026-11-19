Giorgia Meloni manda un messaggio alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti dalla capitale tedesca. Mentre a Shenzhen si svolge lo storico vertice tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente del Consiglio arriva in una piovosa Berlino per partecipare alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, con una posizione precisa: nessun accordo di pace sull’Ucraina può essere raggiunto escludendo Kiev e l’Europa. E soprattutto, l’Italia continuerà a sostenere il Paese invaso dalla Russia, ma senza inviare soldati italiani sul territorio ucraino.

Al centro dell’intervento del premier c’è il ruolo che Pechino potrebbe svolgere nei negoziati di pace. Meloni chiede alla Cina di esercitare la propria influenza su Mosca, sollecita un impegno concreto della Russia e rivendica il contributo italiano alla definizione delle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Meloni chiama in causa Xi Jinping: la Cina spinga Putin verso la pace

Il vertice trilaterale di Shenzhen rappresenta inevitabilmente uno dei principali punti di riferimento del confronto diplomatico di Berlino. Dopo l’incontro tra Trump, Putin e Xi Jinping, il presidente del Consiglio guarda soprattutto alla possibilità che la Cina utilizzi il proprio peso politico per favorire una soluzione della guerra tra Russia e Ucraina.

“La Cina è importante in questa guerra. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale”, afferma Meloni nel suo intervento alla Cancelleria tedesca.

Il premier sottolinea anche il significato dell’assenza di riferimenti al conflitto ucraino nella dichiarazione conclusiva dei tre leader. Un’omissione che, secondo Meloni, conferma la necessità di mantenere l’Ucraina e l’Europa al centro di ogni eventuale trattativa.

Per il presidente del Consiglio, infatti, è fondamentale ribadire “che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa”.

Il messaggio a Putin: “il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no”

Meloni accoglie positivamente uno dei passaggi emersi dal vertice di Shenzhen, quello relativo alla necessità di scongiurare una catastrofe atomica. Il premier apprezza “l’impegno che una guerra nucleare non debba mai essere combattuta”, ma mantiene una posizione prudente sulle reali prospettive di un accordo con Mosca.

“Francamente, non so cosa aspettarmi dai russi”, osserva il presidente del Consiglio, manifestando i propri dubbi sulla disponibilità del Cremlino a compiere passi concreti verso la conclusione della guerra.

Meloni richiama quindi un altro tema affrontato da Trump, Xi e Putin: la sicurezza energetica internazionale. I tre leader, ricorda il premier, “hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili”.

Da qui l’invito a Mosca a dimostrare concretamente la propria volontà di favorire la stabilità, “a cominciare dalla rete elettrica ucraina”, colpita durante il conflitto.

Il presidente del Consiglio indica quindi nella cessazione degli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine un possibile banco di prova per valutare le intenzioni russe. “Se Mosca dice di no, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no”, afferma Meloni.

Il ruolo dell’Europa e le garanzie di sicurezza proposte dall’Italia

Un altro punto centrale dell’intervento del premier riguarda il ruolo dell’Europa nei futuri negoziati. Seduta al tavolo della Coalizione dei Volenterosi accanto al presidente francese Emmanuel Macron, a due posti dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e a tre dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Meloni insiste sulla necessità di un coordinamento europeo più efficace.

Il presidente del Consiglio richiama il lavoro del team negoziale europeo, di cui l’Italia fa parte, e chiede che venga definita una posizione comune sulle condizioni da proporre al tavolo delle trattative.

“Ora dobbiamo dare a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai. E non ci presentiamo a mani vuote”, dichiara Meloni.

Il premier rivendica quindi il contributo dell’Italia alla costruzione delle future “garanzie di sicurezza” per l’Ucraina, ricordando il lavoro svolto nell’ambito della Coalizione dei Volenterosi.

Tra le proposte sostenute dal governo italiano figura quella che prevede un meccanismo di protezione ispirato al principio di difesa collettiva della NATO, “compreso l’impegno ispirato all’articolo 5 proposto dall’Italia, un modello che ora è sul tavolo dei negoziati”. L’obiettivo è costruire un sistema di garanzie che possa accompagnare un eventuale accordo di pace, assicurando all’Ucraina condizioni di sicurezza per il futuro.

Meloni conferma gli aiuti all’Ucraina, ma esclude l’invio di truppe italiane

La posizione del governo italiano resta orientata al sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina, senza tuttavia prevedere il dispiegamento di militari italiani sul campo, neppure nell’eventualità di un processo di pace.

Meloni ribadisce che Roma continuerà a partecipare alla definizione delle garanzie di sicurezza e al coordinamento dei negoziati europei, confermando anche il proprio impegno per la ricostruzione del Paese.

“L’Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farlo: abbiamo appena adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari e continueremo a lavorare sulle garanzie, a contribuire al team negoziale europeo e a sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, che sosteniamo fin dalla Conferenza sulla ripresa di Roma”, afferma il presidente del Consiglio.

Rimane però fermo il no all’invio di truppe italiane in Ucraina. Una scelta che distingue la posizione di Roma dalle ipotesi di una forza multinazionale sul territorio ucraino, discusse tra alcuni degli alleati europei.

Il siparietto tra Meloni e Merz all’arrivo a Berlino

La giornata berlinese del presidente del Consiglio è stata caratterizzata anche da un piccolo fuori programma al momento dell’arrivo alla Cancelleria tedesca.

L’automobile sulla quale viaggiava Meloni, vestita con un completo gessato, ha superato il punto previsto per la fermata davanti al tappeto rosso. È stata quindi necessaria una breve retromarcia per consentire al premier di scendere nel punto stabilito dal cerimoniale.

Ad accoglierla c’era il cancelliere Friedrich Merz, che ha scherzato sull’accaduto: “Giorgia, vai troppo veloce”. Una battuta alla quale Meloni ha risposto con una risata, prima di proseguire verso gli appuntamenti ufficiali.

Prima dell’arrivo del premier italiana, Merz aveva accolto i due inviati speciali americani per la pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli altri leader del formato E3, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Andy Burnham, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Dopo le fotografie ufficiali, nelle quali Meloni ha trovato posto in seconda fila, in posizione centrale alle spalle di Zelensky e Merz, il presidente del Consiglio ha avuto occasione di scambiare alcune parole con il leader ucraino, con i rappresentanti statunitensi e con il primo ministro britannico, prima di prendere posto accanto a Macron nella sala della riunione.