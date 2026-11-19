A Melito Porto Salvo sono in corso interventi per migliorare la sicurezza stradale e rendere più chiara e ordinata la viabilità cittadina. L’amministrazione comunale sta procedendo alla sostituzione, manutenzione e installazione di nuova segnaletica verticale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una migliore fruibilità delle strade. Gli interventi sono stati disposti attraverso una determina del comandante del Corpo di Polizia Municipale, Antonio Laganà, che prevede la sostituzione di diversi cartelli stradali usurati e l’installazione di nuovi segnali dove necessario. L’iniziativa punta a migliorare la leggibilità della segnaletica e a rendere più sicura la circolazione all’interno del territorio comunale.

Sicurezza stradale, l’assessore Vazzana: “un segnale concreto di attenzione verso la comunità”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità, Emilio Vazzana, che sottolinea l’importanza degli interventi non soltanto sotto il profilo della manutenzione, ma anche per la tutela dei cittadini. “Sostituire la cartellonistica usurata e installarne di nuova, laddove necessario non è soltanto un intervento di manutenzione, ma un segnale concreto di attenzione verso il territorio e la comunità. Una viabilità più chiara, leggibile e ordinata significa meno rischi di incidenti e una maggiore serenità per chi si muove nella nostra città. Continueremo a lavorare in questa direzione per garantire strade più sicure e accessibili per tutti”, dichiara l’assessore. Il rinnovo della segnaletica stradale a Melito Porto Salvo rappresenta dunque un intervento finalizzato a migliorare le condizioni della viabilità urbana, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza di chi percorre quotidianamente le strade cittadine.