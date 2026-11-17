Importanti novità sul fronte della sicurezza urbana a Melito Porto Salvo, dove il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 250.000 euro per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. Le risorse, previste nell’ambito del programma POC 2014-2020, consentiranno di ampliare la copertura delle aree attualmente sprovviste di telecamere e migliorare il collegamento con la centrale operativa della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine.

Melito di Porto Salvo: 250.000 euro per il nuovo sistema di sorveglianza urbana

A esprimere soddisfazione è l’assessore all’Ambiente Emilio Vazzana, che, attraverso una nota stampa, sottolinea l’importanza del risultato per il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, agli atti vandalici e alla microcriminalità: “desidero esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto, cioè l’ottenimento del finanziamento Regionale di 250 mila euro, dedicato alla installazione del sistema di sorveglianza urbana. Si tratta del programma operativo complementare POC 2014- 2020 sulla realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e sicurezza urbana. Questo traguardo non si ha per caso, ma è la dimostrazione che quando si lavora con visione ed obiettivi definiti, le risposte per il territorio arrivano.

Ringrazio l’Assessore Regionale Antonio Montuoro, il Dirigente Ing. Salvatore Siviglia e soprattutto la consigliera regionale Daniela Iriti per il supporto e la vicinanza che dimostra e per il ruolo di intermediazione che svolge, senza soluzione di continuità, per il nostro territorio con la Regione.

Grazie a queste risorse ampliando la copertura di quelle zone scoperte e migliorando la connessione con la centrale operativa della nostra Polizia Municipale e di altre forze dell’Ordine, assicureremo la riduzione dei livelli di insicurezza, illegalità ed illeciti ambientali.

Voglio essere chiaro: la videosorveglianza non deve essere vista come uno strumento repressivo ma un potente deterrente e uno strumento di prevenzione. Si scoraggeranno così abbandoni illeciti di rifiuti, atti vandalici, microcriminalità, restituendo ai cittadini la percezione di maggiore tranquillità per strada, quando accompagnano i figli a scuola o frequentano le aree pubbliche. A breve daremo il via all’iter tecnico per l’installazione dei nuovi dispositivi. La nostra linea è chiara: fatti ed impegno, per una città più sicura, moderna e vicina alle persone“.