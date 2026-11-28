Melicucco diventa punto di riferimento per l’alta formazione musicale, ospitando 24 giovani provenienti da diverse regioni italiane per partecipare ai corsi annuali di clarinetto basso della Nigun Academy, realizzati in collaborazione con l’Associazione Musicale Nazareno Scerra di Melicucco. L’iniziativa, ospitata presso il plesso Don Milani, nasce da una collaborazione consolidata negli anni tra le due associazioni, accomunate dall’impegno nella promozione della musica e della formazione specialistica. A sottolineare il valore del progetto è stato il sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci: “Siamo orgogliosi di ospitare, presso il nostro plesso Don Milani, i corsi annuali di clarinetto basso della NIGUN ACADEMY, realizzati in collaborazione con l’Associazione Musicale Nazareno Scerra di Melicucco. Un percorso di alto perfezionamento reso possibile da una sinergia ormai consolidata negli anni tra le due associazioni, unite dalla passione per la musica e per l’alta formazione”.

Melicucco, docenti di fama internazionale per i corsi di clarinetto basso

I 24 partecipanti, provenienti da Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia e dalle diverse province calabresi, avranno l’opportunità di perfezionare le proprie competenze musicali sotto la guida di professionisti di fama internazionale. A condurre i corsi saranno Gianluigi Caldarola, primo clarinetto dell’Opéra Royal de Wallonie di Liegi, e Salvatore Passalacqua, clarinetto basso dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. In qualità di ospiti speciali interverranno Giovanni Punzi, primo clarinetto del Teatro Massimo di Palermo, e Giuseppe Gentile, clarinetto basso della Finnish Radio Symphony Orchestra. Il percorso formativo rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e di confronto per i giovani musicisti, che potranno beneficiare dell’esperienza di professionisti appartenenti a prestigiose realtà musicali italiane ed europee.

Il sindaco Nicolaci: “Melicucco continua a investire nella cultura, nella musica e nei giovani”

Il primo cittadino ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti delle associazioni promotrici e dell’istituzione scolastica che ha messo a disposizione gli spazi per lo svolgimento delle attività formative. “Alla NIGUN ACADEMY e all’Associazione Musicale Nazareno Scerra di Melicucco vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno quotidiano a favore dei nostri ragazzi e per la capacità di distinguersi sempre più attraverso progetti di alto profilo nazionale e internazionale. Un sincero ringraziamento anche all’Istituto Comprensivo “Laureana Galatro Feroleto Melicucco”, per la disponibilità e l’accoglienza, aprendo le porte della scuola alla cultura e alla musica. Un’occasione unica per studiare, crescere e condividere la passione per la musica, attraverso corsi di alto perfezionamento che rappresentano un’importante opportunità di formazione e crescita per tutti i partecipanti. Melicucco continua a investire nella cultura, nella musica e nei giovani, confermandosi sempre più Città della Musica. Grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile questa preziosa esperienza!”, conclude il sindaco Francesco Nicolaci.