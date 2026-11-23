Le nuove frontiere della medicina rigenerativa e le possibili applicazioni delle risorse termali nei percorsi di cura e riabilitazione saranno al centro di un importante appuntamento scientifico in Calabria. Venerdì 27 novembre 2026, presso l’Aula Magna C dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà il convegno “Nuovi paradigmi nella medicina rigenerativa – Sinergie e regolazione tra sistemi biologici integrati”, dedicato al confronto tra ricerca scientifica e pratica clinica. L’obiettivo è approfondire i meccanismi attraverso i quali l’organismo ripara i tessuti e individuare nuove strategie per sostenere questi processi, mettendo in relazione biologia cellulare, biochimica, biomateriali e competenze mediche. Particolare attenzione sarà riservata al microambiente in cui avviene la riparazione, al ruolo del sistema immunitario e alle condizioni che possono favorire oppure ostacolare il recupero funzionale. La registrazione dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 08:30.

Medicina rigenerativa e risorse termali, nuove prospettive per la ricerca

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa riguarda il possibile contributo della medicina termale ai percorsi di medicina rigenerativa. Le acque e i fanghi termali, grazie alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, rappresentano infatti un interessante ambito di studio per comprendere meglio i processi infiammatori e le risposte dei tessuti. Si tratta di una prospettiva che punta a valorizzare un patrimonio di risorse naturali e competenze cliniche, verificandone le potenzialità attraverso un approccio scientifico rigoroso. Il confronto sarà orientato a distinguere le applicazioni già sostenute da evidenze dalle ipotesi che richiedono ulteriori approfondimenti, con l’obiettivo di sviluppare studi condivisi, protocolli riproducibili e risultati clinici misurabili. L’interesse è rivolto soprattutto alla possibilità di integrare lo stimolo biologico alla riparazione, il controllo dell’infiammazione e il recupero della funzionalità, superando una visione frammentata dei diversi percorsi terapeutici.

Il convegno all’Università Magna Graecia e la collaborazione con SIMCRI

La responsabilità scientifica dell’evento è affidata al prof. Antonio Aversa, alla prof.ssa Anna Di Vito e alla dott.ssa Assunta Gallo. L’iniziativa, fortemente voluta anche dal Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, si svolgerà in collaborazione con la SIMCRI, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica. Tra i partecipanti figurano il prof. Massimo Danese, presidente SIMCRI, e il prof. Michele Angelo Farina, presidente fondatore e onorario della società. Il convegno riunirà medici, biologi, ricercatori e professionisti sanitari per un approfondimento multidisciplinare sui principali sviluppi della medicina rigenerativa, con particolare attenzione agli aspetti biochimici, clinici e traslazionali, ovvero al passaggio delle conoscenze scientifiche dalla ricerca di laboratorio alle possibili applicazioni nella cura dei pazienti. Il confronto riguarderà anche il ruolo degli emocomponenti, dei biomateriali, del microbioma e delle georisorse termali nei processi di riparazione tissutale, immunomodulazione e controllo dell’infiammazione.

Tre sessioni tra cellule staminali, applicazioni cliniche e riabilitazione

Il programma scientifico sarà articolato in tre sessioni, pensate per collegare i fondamenti biologici della rigenerazione alle applicazioni cliniche e alle strategie integrate di trattamento. La prima sessione approfondirà il ruolo delle cellule staminali, dei concentrati piastrinici autologhi e della matrice extracellulare, affrontando anche gli aspetti legati alla microbiologia della ferita e alla formazione del biofilm. Sarà inoltre analizzato il contributo della radiomica e dell’intelligenza artificiale nello sviluppo delle conoscenze e degli strumenti a disposizione della medicina rigenerativa. La seconda sessione sarà invece dedicata alle applicazioni cliniche nella gestione delle lesioni croniche e nel wound care, nella flebologia, nell’odontostomatologia, nella dermatologia, nell’oculistica e nella chirurgia plastica. Troveranno spazio anche approfondimenti sull’aging endocrino e sui processi di rimodellamento tissutale, offrendo una panoramica delle diverse discipline coinvolte nella ricerca di strategie capaci di favorire la riparazione e il recupero dei tessuti.

Nutrizione, microbioma e riabilitazione termale personalizzata

La sessione pomeridiana allargherà il confronto alle condizioni generali che possono influenzare la capacità dell’organismo di rispondere ai processi riparativi. Saranno affrontati temi quali la nutrizione di precisione, il metabolismo, il microbioma, l’attività fisica, la riabilitazione e la gestione del dolore, con l’obiettivo di approfondire le possibili interazioni tra questi fattori e il recupero funzionale. In tale contesto, un ruolo specifico sarà riservato alle georisorse termali e alla riabilitazione termale personalizzata, anche in relazione alle esigenze del paziente fragile. L’integrazione tra competenze biologiche, cliniche e riabilitative costituisce uno degli elementi centrali del convegno, che intende favorire un dialogo tra ambiti di ricerca spesso considerati separatamente. La prospettiva è quella di individuare percorsi assistenziali sempre più coordinati, nei quali le potenzialità delle risorse termali possano essere valutate sulla base di evidenze scientifiche e risultati verificabili.

Terme Sibarite partner dell’evento: ricerca e valorizzazione delle risorse calabresi

Il convegno intende inoltre promuovere nuove collaborazioni tra università, strutture cliniche e settore termale, valorizzando il patrimonio della Calabria come opportunità di ricerca, formazione e sviluppo di percorsi assistenziali integrati. In questa prospettiva si inserisce la partecipazione della società Terme Sibarite SpA, partner dell’evento, che contribuirà al confronto sulle possibili sinergie tra medicina rigenerativa e medicina termale. L’iniziativa punta a favorire una maggiore integrazione tra conoscenze scientifiche, risorse naturali e competenze professionali, nella prospettiva di sviluppare nuove opportunità di studio e applicazioni cliniche fondate su valutazioni rigorose. L’appuntamento rappresenterà quindi anche un’occasione per mettere in evidenza il potenziale del territorio calabrese nell’ambito della ricerca sanitaria e della valorizzazione delle proprie risorse termali. Il convegno è accreditato per 7 crediti ECM, con 100 posti disponibili. La conclusione dei lavori e la verifica ECM sono previste alle ore 17:45.